جارديان: بلينكن سيضغط على نتنياهو بشأن غزة فى اجتماع صعب لخفض التوترات

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المسئولين الإسرائيليين يسعون جاهدين لتجنب الإحباط المتزايد في واشنطن في الفترة التي تسبق اجتماعًا قد يكون صعبًا بين كبير الدبلوماسيين الأمريكيين انتونى بلينكن ، ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو من خلال تقديم سلسلة من المقترحات السياسية بشأن غزة التي يقول النقاد إنها تفتقر إلى التفاصيل أو الالتزام.

وعرضت الولايات المتحدة دعما قويا لإسرائيل منذ اندلاع حربها ضد قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر، لكنها حريصة على الحصول على بعض التنازلات من نتنياهو لخفض التوترات الإقليمية والمساعدة في تجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ووصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى تركيا يوم الجمعة لبدء جولة في الشرق الأوسط تستمر أسبوعا. خلال زيارته المقبلة لإسرائيل، من المتوقع أن يمارس بلينكن ضغوطا على نتنياهو لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، والسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع وكبح جماح وزراء اليمين المتطرف الذين دعوا إلى إعادة التوطين الجماعي للفلسطينيين – وهى اللغة التي أدانتها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها تحريضية وغير مسئولة.

وأثار نتنياهو غضب واشنطن برفضه حتى الآن المشاركة في أي تخطيط تفصيلي لحكم غزة عندما ينتهي الهجوم العسكري الإسرائيلي ورفض الخيارات المفضلة للولايات المتحدة.

وفي الأيام الأخيرة، سارع كبار الوزراء الإسرائيليين إلى تقديم بعض مقترحات ما بعد الحرب وتكرار الوعود السابقة بأن الجيش الإسرائيلي سوف ينتقل إلى تكتيكات أقل تكلفة بالنسبة للمدنيين.

واقترح يوم الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة، لكن مع وجود هيئة فلسطينية غير محددة بتوجيه إسرائيلي تدير الإدارة اليومية، وتتولى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميون مسئولية إعادة إعمار القطاع. .











