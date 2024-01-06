مسؤول كوري جنوبي: لا يمكن الاعتراف بـ كوريا الشمالية كدولة نووية

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كيم يونج هو، اليوم / السبت / أنه من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في كوريا الجنوبية، حتى لو فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية قبول احتمال الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية".
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن - يوم الخميس الماضي - أن (سول) و(واشنطن) أجرتا تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج؛ لتعزيز استعدادهما القتالي المشترك.
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