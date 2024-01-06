مسؤول كوري جنوبي: لا يمكن الاعتراف بـ كوريا الشمالية كدولة نووية

MENAFN - Youm7) أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كيم يونج هو، اليوم / السبت / أنه من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في كوريا الجنوبية، حتى لو فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية قبول احتمال الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن - يوم الخميس الماضي - أن (سول) و(واشنطن) أجرتا تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج؛ لتعزيز استعدادهما القتالي المشترك.



