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مسؤول كوري جنوبي: لا يمكن الاعتراف بـ كوريا الشمالية كدولة نووية

1/6/2024 4:33:31 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كيم يونج هو، اليوم / السبت / أنه من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في كوريا الجنوبية، حتى لو فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية قبول احتمال الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن - يوم الخميس الماضي - أن (سول) و(واشنطن) أجرتا تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج؛ لتعزيز استعدادهما القتالي المشترك.








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