شتاء دافئ.. سيدة صينية 84 عامًا تصنع 1500 سترة للأطفال الفقراء والمحتاجين

MENAFN - Youm7) حصلت امرأة تبلغ من العمر 84 عاماً فى الصين على لقب "جدة السترة" بسبب هوايتها فى حياكة السترات والتبرع بها للأطفال الفقراء فى جميع أنحاء البر الرئيسى، حيث قامت هان كويجو، أحد سكان نينغبو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية، بحياكة أكثر من 1500 سترة يدويًا على مدار عقد ونصف، فقد بدأت جهودها فى الرعاية عام 2005 عندما قرأت ابنتها عن الأطفال فى المناطق الفقيرة الذين كانوا يتجمدون فى الشتاء لأنهم لا يستطيعون شراء الملابس للتدفئة.

قالت هان: "هؤلاء الأطفال بائسون للغاية.. هناك بعض الصوف المتبقى فى المنزل.. دعينى أقوم بحياكة بعض السترات لهم"، وأمضت الأشهر القليلة التالية فى حياكة 36 سترة، ثم طلبت من ابنتها إرسالها إلى مدرسة ابتدائية طلابها هم أبناء العمال المهاجرين من المناطق النائية، وفقا لموقع scmp.

الجدة الصينية

منذ ذلك الحين، أصبحت صناعة السترات جزءًا كبيرًا من حياة هان، ويُعتقد أنها أنتجت حوالى 1500 منتج منذ أن بدأت، فحينما تكون فى المنزل، تقوم السيدة البالغة من العمر 84 عامًا بالحياكة أثناء مشاهدة التلفزيون، وعندما تخرج تأخذ معها الصوف والإبر وتحيك كلما كان لديها وقت فراغ.

يقول التقرير: "فى إحدى المرات ذهبت فى إجازة إلى كوريا الجنوبية مع الأصدقاء وجلست على الشاطئ وهى تقوم بالحياكة.. قائلة: "طالما سمح جسدى بذلك، سأستمر فى الحياكة".

وذكرت التقارير أن ستراتها تم التبرع بها أيضًا للأشخاص المعاقين وضحايا الكوارث مثل الزلازل، حتى حصلت على لقب "جدة السترة"، ويقول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى في الصين، "هذه الجدة تجعل الشتاء أكثر دفئا، لطفها مؤثر.. أتمنى لها الصحة الجيدة وطول العمر".