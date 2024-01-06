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زد يفتح باب المفاوضات مع المصرى لضم مروان حمدى فى الميركاتو الشتوى

1/6/2024 4:33:27 AM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري عن دخول نادي زد فى مفاوضات مع النادي البورسعيدي لضم مروان حمدي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المفاوضات حالياً تدور حول الاتفاق المادى بين الطرفين، خاصة أن النادي المصرى يرغب فى الاستفادة لأقصى درجة من اللاعب بعد عرضه للبيع فى وقت سابق.



وكان المصري
قد أعلن من قبل إيقاف مروان حمدي وتغريمه مليون جنيه وعرضه للبيع، بعد قيام اللاعب بالبصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالدوري خلال عملية استبداله.



وكشف الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، تفاصيل الإصابات التى لحقت بأكثر من لاعب بالفريق، وقال الشحات فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، غياب اللاعب إيزي ايميكا عن التدريبات الجماعية بعد إصابته في الرباط الداخلي للركبة في مباراة الإسماعيلي و سيتم حقنه بالبلازما، بالإضافة إلى غياب اللاعب دبش عن تدريبات الفريق بسبب جزع في أربطة الركبة نتيجة اصطدام بالقائم في تدريبات الفريق الجماعية.



كما كشف الشحات عن إصابة اللاعب فخر الدين بن يوسف
بكسر بسيط في عظام اليد اليمني و تم عمل جبيرة لتثبيت الكسر وسينتظم اللاعب في التدريبات خلال أيام، فضلاً عن سفر اللاعب غيلاس قناوي إلى الجزائر لترتيب أوراق الخدمة العسكرية، وسفر اللاعب إلياس الجيلاسي لترتيب بعض الأمور الشخصية في تونس.



وفي ذات السياق يفتقد النادي المصري لخدمات مهاجمه مروان حمدي بسبب استمرار إيقافه، وكذلك غياب محمود حماده بعد التحاق اللاعب بصفوف المنتخب الوطني استعداداً لكأس الأمم الأفريقية.



وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى و الجونة، ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري
11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.












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