استمرار غياب كريم طارق وأحمد الشيخ عن الطلائع أمام زد بسبب الإصابة

MENAFN - Youm7) يستمر غياب كريم طارق وأحمد الشيخ لاعبا طلائع الجيش عن فريقهما فى مباراة زد، المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الرابطة.

ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى.ويواصل كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراةزد إف سى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق العضلة الضامة تحت إشراف محمد الأسيوطى طبيب الفريق.

وأثبتت الاشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب

طلائع الجيش

إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى

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التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع طلائع الجيش برفقة زد وفاركو و بيراميدز في المجموعة الثانية ، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا

على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.

واعتذر فريقا الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية ليصبح عدد الفرق 16 فريقا

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالآتي:

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا

- إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

وتم الاستقرار على إقامة المباريات في أوقات لا تشهد لقاءات مصر في أمم إفريقيا واستغلال فترات الراحة في البطولة.

وينطلق كأس الرابطة يوم 8 يناير الجاري ، وتلعب المباريات أيام 8 و 9 و10 ثم 15 و16 وبعد ذلك تُلعب المباريات 25 و26 ثم 30 و31 من شهر يناير.

وحقق فريق

طلائع الجيش

الفوز على نظيره زد إف سى بهدف نظيف

في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).

وسجل هدف المباراة الوحيد موسى دياورا مهاجم فريق طلائع الجيش، فى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك على لطفى حارس مرمى فريق زد إف سى.

وتتوقف مسابقة الدوري عقب نهاية مباريات الجولة الحادية عشرة للمسابقة بسبب انشغال منتخب مصر بالمشاركة فى كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار.

ويحتل الطلائع المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.



