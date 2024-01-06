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الأهلي يطالب عبد القادر بإحضار العرض القطرى.. وتفاصيل جديدة فى موقف كولر

1/6/2024 4:33:27 AM
(MENAFN- Youm7) طالب مسئولو النادى الأهلي من أحمد عبد القادر لاعب الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ودراسته جيداً، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب، لاسيما فى ظل ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب فى يناير الجاري.

وارتبط اسم أحمد عبد القادر بأكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من الوكرة القطري، فى ظل خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر طوال الفترة الماضية.

على صعيد متصل، كشف مصدر في الأهلي
أحد أسباب غضب كولر من عبد القادر قائلاً، إن الأخير لم يبُد حماساً ورغبة فى التواجد مع الفريق خلال الفترة الماضية، حينما أبلغه كولر بأنه لن يكون ضمن قائمة الـ23 لاعباً بكأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية ظهر عبد القادر وكأن الأمر لا يُعنيه ورد على كولر بطريقة اعتبرها المدير الفني روح انهزامية من اللاعب.

وخرج عبد القادر من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية الأخيرة التي حصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية، وتعرض اللاعب لإصابة حرمته من السفر مع الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات التي توّج بها الأحمر على حساب مودرن فيوتشر.








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