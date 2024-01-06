العلامة الكاملة وصلاح الهداف.. 6 مواجهات جمعت مصر وتنزانيا قبل ودية الأحد

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء غد، الأحد، لمتابعة المباراة الودية التى تجمعمنتخب مصرمع تنزانيا باستاد القاهرة الدولىفى البروفة الأخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجارى.

وسبق والتقى الفراعنة مع منتخب تنزانيا فى 6 مناسبات سابقة، بواقع ثلاث مباريات رسمية ومثلها ودية، ونجح منتخب مصر فى الفوز على نظيره التنزانى فى كل المواجهات الست وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 3.

ويعد محمد صلاح هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين بـ3 أهداف، يليه السيد حمدى وعماد متعب بهدفين لكل لاعب.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا فى إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة فى أمم أفريقيا، والتى تقام على استاد القاهرة وتبدأ فى السادسة مساءً.وتبدأ أسعار التذاكر للمباراة من 30 جنيهاً، وتصل إلى 75 جنيهاً للدرجة الأولى، وأخيراً 250 جنيهاً لفئة VIP.وجاءت القائمة النهائية للمنتخب كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، وفي الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.