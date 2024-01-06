حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 1 (كونا) -- السادس من يناير
1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر القانون المتضمن النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال وجاء القانون في خمسة أبواب و38 مادة.
1982 - المؤرخ أحمد البشر الرومي ينتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز ال 77 عاما وهو أحد أبرز رجال الفكر والثقافة في دولة الكويت وأصدر العديد من المؤلفات الأدبية القيمة كان أبرزها كتاب (الأمثال الكويتية المقارنة) الذي صدر في أربعة أجزاء ويحتوي على 2293 مثلا كويتيا.
2001 - ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح يمثل أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في افتتاح فعاليات احتفالية الكويت عاصمة الثقافة العربية لعام 2001.
2002 - منظمة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية تقلد يوسف الفليج وعبدالمحسن الزبن وسام الأعمال الإنسانية لعام 2002 للأدوار الجليلة التي قاما بها في مجال العمل الإنساني العام.
2008 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا بإنشاء مكتب (حقوق الإنسان) بالوزارة بهدف دعم وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الكويت والعمل على إعلاء مكانتها في المحافل الدولية.
2010 - فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ابن سينا يجري عملية جراحية لتثبيت ديسك صناعي بالعمود الفقري تعد الأولى من نوعها في البلاد لمريضة تبلغ من العمر 50 عاما كانت تشتكي من آلام مزمنة في الرقبة والذراع اليمنى.
2020 - مجلس الوزراء يقرر الموافقة على مشروعين بقانونين بشأن الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية ووافق أيضا على مذكرة تفاهم بين البلدين.
2021 - الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يعرب عن تقديره لدور دولة الكويت في رأب الصدع الخليجي مرحبا ببيان (العلا) بشأن التضامن والاستقرار الذي صدر عن قمة مجلس التعاون التي عقدت في المملكة العربية السعودية.
2021 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يمنح وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح (وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى) تقديرا لجهوده في خدمة البلاد وتنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربط الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. (النهاية)
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