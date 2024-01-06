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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/6/2024 4:33:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 1 (كونا) -- السادس من يناير

1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر القانون المتضمن النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال وجاء القانون في خمسة أبواب و38 مادة.
1982 - المؤرخ أحمد البشر الرومي ينتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز ال 77 عاما وهو أحد أبرز رجال الفكر والثقافة في دولة الكويت وأصدر العديد من المؤلفات الأدبية القيمة كان أبرزها كتاب (الأمثال الكويتية المقارنة) الذي صدر في أربعة أجزاء ويحتوي على 2293 مثلا كويتيا.
2001 - ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح يمثل أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في افتتاح فعاليات احتفالية الكويت عاصمة الثقافة العربية لعام 2001.
2002 - منظمة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية تقلد يوسف الفليج وعبدالمحسن الزبن وسام الأعمال الإنسانية لعام 2002 للأدوار الجليلة التي قاما بها في مجال العمل الإنساني العام.
2008 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا بإنشاء مكتب (حقوق الإنسان) بالوزارة بهدف دعم وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الكويت والعمل على إعلاء مكانتها في المحافل الدولية.
2010 - فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ابن سينا يجري عملية جراحية لتثبيت ديسك صناعي بالعمود الفقري تعد الأولى من نوعها في البلاد لمريضة تبلغ من العمر 50 عاما كانت تشتكي من آلام مزمنة في الرقبة والذراع اليمنى.
2020 - مجلس الوزراء يقرر الموافقة على مشروعين بقانونين بشأن الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية ووافق أيضا على مذكرة تفاهم بين البلدين.
2021 - الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يعرب عن تقديره لدور دولة الكويت في رأب الصدع الخليجي مرحبا ببيان (العلا) بشأن التضامن والاستقرار الذي صدر عن قمة مجلس التعاون التي عقدت في المملكة العربية السعودية.
2021 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يمنح وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح (وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى) تقديرا لجهوده في خدمة البلاد وتنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربط الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. (النهاية)

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