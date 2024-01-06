سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 93 سنتا ليبلغ 80ر79 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 93 سنتا ليبلغ 80ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 73ر80 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17ر1 دولار لتبلغ 76ر78 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62ر1 دولار لتبلغ 81ر73 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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