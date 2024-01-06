لبنان.. (المقاومة) تستهدف قاعدة للمراقبة الجوية للاحتلال الاسرائيلي ب 62 صاروخا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 1 (كونا) -- اعلنت (المقاومة) في لبنان اليوم السبت استهداف قاعدة (ميرون) للمراقبة الجوية التابعة للاحتلال الاسرائيلي شمالي الاراضي الفلسطينية المحتلة ب 62 صاروخا.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) القول في بيان إن القاعدة استهدفت ب 62 صاروخا "من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكدة" وذلك في "اطار الرد الأولي على جريمة اغتيال" القيادي في حركة (حماس) صالح العاروري ورفاقه التي وقعت في منطقة بالضاحية الجنوبية لبيروت قبل ايام.
وأشار البيان إلى ان قاعدة (ميرون) للمراقبة الجوية تقع على قمة (جبل الجرمق) في شمال فلسطين المحتلة وهي أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة وانها "تعتبر مركزا للادارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان الغاصب" وهي "واحدة من قاعدتين أساسيتين" لدى الاحتلال الاسرائيلي هما ميرون شمالا والثانية (متسبيه رامون) جنوبا.
وقالت الوكالة ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت (وادي البياض) على أطراف بلدة (حولا) بقصف عنيف فيما تعرضت بلدة (عيتا الشعب) لغارات جوية من قبل قوات الاحتلال أيضا.
يذكر ان ضربة جوية نفذها الاحتلال الثلاثاء الماضي بعدد من الصواريخ استهدفت مقرا لحركة (حماس) في الضاحية الجنوبية لبيروت أوقعت 7 قتلى بينهم العاروري و11 جريحا.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الاسرائيلي و(المقاومة) جنوبي لبنان بشكل يومي وتمتد من الصباح إلى ساعات متقدمة من الليل. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
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