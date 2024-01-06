Saturday, 06 January 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان.. (المقاومة) تستهدف قاعدة للمراقبة الجوية للاحتلال الاسرائيلي ب 62 صاروخا

1/6/2024 4:33:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 1 (كونا) -- اعلنت (المقاومة) في لبنان اليوم السبت استهداف قاعدة (ميرون) للمراقبة الجوية التابعة للاحتلال الاسرائيلي شمالي الاراضي الفلسطينية المحتلة ب 62 صاروخا.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) القول في بيان إن القاعدة استهدفت ب 62 صاروخا "من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكدة" وذلك في "اطار الرد الأولي على جريمة اغتيال" القيادي في حركة (حماس) صالح العاروري ورفاقه التي وقعت في منطقة بالضاحية الجنوبية لبيروت قبل ايام.
وأشار البيان إلى ان قاعدة (ميرون) للمراقبة الجوية تقع على قمة (جبل الجرمق) في شمال فلسطين المحتلة وهي أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة وانها "تعتبر مركزا للادارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان الغاصب" وهي "واحدة من قاعدتين أساسيتين" لدى الاحتلال الاسرائيلي هما ميرون شمالا والثانية (متسبيه رامون) جنوبا.
وقالت الوكالة ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت (وادي البياض) على أطراف بلدة (حولا) بقصف عنيف فيما تعرضت بلدة (عيتا الشعب) لغارات جوية من قبل قوات الاحتلال أيضا.
يذكر ان ضربة جوية نفذها الاحتلال الثلاثاء الماضي بعدد من الصواريخ استهدفت مقرا لحركة (حماس) في الضاحية الجنوبية لبيروت أوقعت 7 قتلى بينهم العاروري و11 جريحا.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الاسرائيلي و(المقاومة) جنوبي لبنان بشكل يومي وتمتد من الصباح إلى ساعات متقدمة من الليل. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



MENAFN06012024000071011013ID1107690408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث