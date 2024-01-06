35 شهيدا و60 جريحا بقصف الاحتلال على غزة
التاريخ
1/6/2024 4:33:16 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 كانون الثاني (بترا) - استشهد 35 فلسطينيا وأكثر من 60 جريحا فجر اليوم السبت، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ92 من العدوان.
وبحسب مصادر فلسطينية، واصل طيران الاحتلال غاراته المكثفة واستهدف منازل في دير البلح وبلدة الزوايدة.
وارتفع عدد الشهداء في آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود.
-- (بترا)
ي ف/أ م/ب ط
06/01/2024 11:28:45
MENAFN06012024000117011021ID1107690407
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