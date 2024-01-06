35 شهيدا و60 جريحا بقصف الاحتلال على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 كانون الثاني (بترا) - استشهد 35 فلسطينيا وأكثر من 60 جريحا فجر اليوم السبت، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ92 من العدوان.

وبحسب مصادر فلسطينية، واصل طيران الاحتلال غاراته المكثفة واستهدف منازل في دير البلح وبلدة الزوايدة.

وارتفع عدد الشهداء في آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود.

-- (بترا)

ي ف/أ م/ب ط

06/01/2024 11:28:45