غزة: الاحتلال الإسرائيلي ينبش القبور ويسرق الجثث

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 كانون الثاني (بترا) - قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في تصريح اليوم السبت، إن جيش الاحتلال نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة وسرق 150 جثمانًا.

وقال المكتب، إن ذلك يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه التي يشنها على قطاع غزة، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريف المقبرة وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها وامتهان كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.

وأضاف، بعد نبش القبور وتجريف المقبرة قام جيش الاحتلال بسرقة قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، حيث أخرجها من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة، ما يثير الشكوك مجدداً نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء، التي أشرنا لها في بيانات سابقة.

وقال "كرر الاحتلال هذه الجريمة أكثر من مرة، وكان آخرها تسليم 80 جثماناً من جثامين شهداء سابقين كان قد سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة، وعبث بها وسلَّمها مُشوَّهة ودفنت في رفح، رافضاً تقديم أية معلومات حولها، وقد ظهر عليها تغير في الملامح، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجسادهم، كما نبش سابقاً قبوراً في جباليا وسرق جثامين شهداء أيضاً منها، إضافة إلى استمراره في احتجاز عشرات الجثامين من قطاع غزة".

وندد المكتب، بأشد العبارات بهذه الجريمة النكراء التي تدل على وحشية الاحتلال غير الأخلاقي، كما وعبر عن بالغ الاستغراب من المواقف الصامتة للمنظمات الدولية العاملة في القطاع، تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال دون أن تحدد موقفها.

وطالب كل دول العالم الحر والمجتمع الدولي بلجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والذي وصل عدد ضحاياه خلال الحرب قرابة 90000 ضحية، ما بين شهداء ومفقودين ومصابين ومعتقلين.

--(بترا)

أ ش/أ م/ب ط

06/01/2024 11:26:36