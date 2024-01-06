قصف إسرائيلي لقرى لبنانية وحزب الله يستهدف قاعدة ميرون بـ 62 صاروخًا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 6 كانون الثاني (بترا) - قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة، أطراف بلدتي حولا ورشاف اللبنانية ووادي البياض، فيما استهدف حزب الله قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل، على بلدة عيتا الشعب، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الناقورة وجبل اللبونة".
كما حلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، مطلقا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
من جانبه، أعلن حزب الله أنه قام باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة، وأوقع فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة.
وقال الحزب في بيان اليوم السبت، إن العملية جاءت "في إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري، وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت".
-- (بترا)
ف ج/أ م/ب ط
06/01/2024 10:57:01
MENAFN06012024000117011021ID1107690405
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