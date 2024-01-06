قصف إسرائيلي لقرى لبنانية وحزب الله يستهدف قاعدة ميرون بـ 62 صاروخًا

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 6 كانون الثاني (بترا) - قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة، أطراف بلدتي حولا ورشاف اللبنانية ووادي البياض، فيما استهدف حزب الله قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة.

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل، على بلدة عيتا الشعب، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الناقورة وجبل اللبونة".

كما حلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، مطلقا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

من جانبه، أعلن حزب الله أنه قام باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة، وأوقع فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة.

وقال الحزب في بيان اليوم السبت، إن العملية جاءت "في إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري، وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت".

-- (بترا)

ف ج/أ م/ب ط

06/01/2024 10:57:01