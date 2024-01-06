41.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الثاني (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، عند 41.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.50 و 36.80 على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 293 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا، مبينا أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف".

وأشار علان في تصريح لــ (بترا) إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2045 دولارا للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

06/01/2024 10:52:30