الطاقة تسعى لوضع الاردن على خارطة التعدين الاقليمية والعالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الثاني (بترا) -مشهور الشخانبة- تسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال النتائج المؤملة التي تم التوصل اليها لغاية الان في مجال استشكاف الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة لوضع الأردن وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.

ويؤطر هذا المسعى العديد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة خلال العامين الماضيين في مجال التعدين مع شركات عالمية للبحث والاستكشاف في الثروات المعدنية.

ويعزز هذا التوجه منصة gov الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة اخيرا بهدف إبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، تعرض الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي.

كما تهدف الى تشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية واعادة الزخم لقطاع الطاقة والمعادن.

وتأتي المنصة استكمالا لمشروع التعدين الوطني الذي أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية على ارض المملكة والتي تقع ضمن الدرع العربي النوبي وهي منطقة غنية بالمعادن, وضمن رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية.

وقسمت المنصة الى ثلاثة اقسام: مشاريع البترول والغاز ومشاريع الصخر الزيتي ومشاريع الثروات المعدنية وهي (البازلت، السيليكا، الجبص، الدياتومايت، الكاولين، الدولومايت، والفلدسبار).

وتمكن المنصة المهتمين بالاستثمار من الاطلاع على أماكن تواجد هذه الفرص من خلال الخارطة التفاعلية التي تبين أماكن تواجد الخامات مرفقة بالتقارير الفنية حولها، كما تمكنهم من التقدم بطلب للاستثمار الكترونيا حسب نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020.

كما توفر منصة الفرص الاستثمارية الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقه برخص الاستثمار في قطاع التعدين، والمتمثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دائرة الاراضي والمساحة، وزارة البيئة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة السياحة والآثار، وزارة الزراعة، وزارة المياه والري، حيث ينعكس هذا الربط في تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص الاستثمار وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة للتقدم بطلب الاستثمار.

وبحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة فان إطلاق المنصة يأتي من الأهمية الكبيرة لقطاع التعدين ومساهمته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وقال خلال حفل إطلاق المنصة اخيرا ان قطاع التعدين صنف ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي والذي يهدف الى تطويــر الأردن ليكــون مركــزا للصناعــة فــي المنطقــة مــن خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمـة العاليـة.

وأكد الخرابشة سعي الحكومة لتشجيع المستثمرين على إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة gov تعتبر ترجمة لجهود الوزارة في متابعة تقدم العمل في قطاع الثروات المعدنية وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية فيه، بهدف استغلالها وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية منصة الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي من خلال مساهمتها الفاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية وإبراز ما تمتلكه المملكة من ثروات وطنية وفرصٍ استثمارية، بغية استغلالها بشكل أكبر وتشجيع المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية على زيادة أحجام الاستثمار فيها.

وقال إن المنصة تهدف الى تعزيز دور قطاع الطاقة والمعادن في الاقتصاد الوطني والذي أكدته رؤية التحديث الاقتصادي من وضع القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية التي ركزت عليها بشكل جليٍ ضمن محرك الصناعات عالية القيمة، لقدرته العالية على دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة وسلاسل الإمداد مع العديد من الصناعات التحويلية والزراعية التي تجعل الأردن مركزاً متكاملاً للإنتاج وذلك لوجود العديد من الصناعات الأخرى التي تعتبر تكاملية مع الصناعات التعدينية والتي يمكن ان تعتمد على المواد الخام المحلية من الثروات الطبيعية المحلية مثل صناعات الاسمدة والصناعات الانشائية والعديد من الصناعات الكيماوية وغيرها.

وأشار الجغبير الى أهمية المنصة على مستوى الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقه برخص الاستثمار في قطاع الصناعات التعدينية من خلال تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص الاستثمار وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة للتقدم بطلب الاستثمار.

وتوقع أن يشهد القطاع خلال العقد المقبل نمواً ملحوظاً في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاع، وتوازياً مع المساعي العالمية بالتوجه نحو تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي، وخاصة في ظل الشراكات والاتفاقيات التي يعمل عليها الأردن والتي ستحقق نقلة نوعية داخل القطاع والعديد من الصناعات الأخرى، حيث أن زيادة الاستثمار في القطاع يعد إحدى بوابات مستقبل الأردن.

ونوه رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان الى أن قطاع الصناعات التعدينية يحظى بأهمية بالغة على مستوى المملكة، حيث يعد أحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني والتي تصل مساهمته المباشرة فيه لأكثر من 2.6 بالمئة، إضافة إلى مساهماته المتنوعة وقدرته العالية بتوفير فرص العمل المباشرة والتي وصلت اليوم لأكثر من 8.6 ألف عامل يعملون ضمن حوالي 97 منشأة داخل المملكة، هذا على غرار مساهمته في رفد الصادرات الوطنية.

وعن دور الغرفة الصناعية في جذب الاستثمار الاجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي للانخراط في مشاريع الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي، قال الجغبير ان الغرفة تولي أهمية كبيرة للتعاطي مع ملف الاستثمار، حيث أنها تسعى جاهدة إلى الاستمرار في وتيرة العمل المتصاعد خلال السنوات الأخيرة، إيماناً منها بأهمية ودور جميع القطاعات الصناعية البارزة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابع: يأتي ذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية نحو تذليل أكبر التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في القطاع الصناعي وقطاعاتها الفرعية، بهدف تعزيز مكانة الأردن على خارطة الإقليم من حيث جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، توازياً مع الرؤى الملكية لدعم المستثمر المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة، والتأسيس لاستقطاب استثمارات كبرى وتحديداً في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية.

وتطرق كذلك الى مساعي الغرفة الصناعية نحو البحث عن حلول للعديد من القضايا المختلفة ذات الأثر المباشر على القطاع وزيادة نسب الاستثمار فيه، أبرزها كلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة، ومخاطبة الجهات المعنية لايجاد بيئة استثمارية حاضنة تتيح إمكانية الاسفادة من الفرص الكامنة في مجال الثروات لتطوير العمليات التصنيعية والتوسع في ايجاد فرص جديدة من المواد الخام واستخراج المعادن الطبيعية، خاصة وأنه على مدار السنوات الماضية لم تكن الجهود المبذولة في مجال الاستفادة من هذه الثروات على المستوى المأمول ولا على المستوى الذي يعكس الاثر الاقتصادي والتنموي لهذه الثروات لا سيما في قطاع الطاقة واهمية ايجاد بدائل محلية لمصادر الطاقة مما يعزز تخفيف كلف الطاقة على القطاعات الانتاجية.

وأشار إلى مشاركة الغرفة في العديد من المحافل المحلية والإقليمية بغية التعريف بالصناعة الوطنية والفرص الممكنة للاستثمار في الأردن، حيث أن هناك أهمية كبيرة لتوفير الحوافز والممكنات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى دراسة الفرص المتوفرة لمحاولة دفع زيادة نسب الإستثمار للمصانع القائمة وإستقطاب استثمارات اجنبية جديدة.

بدوره، قال خبير الطاقة هاشم عقل ان المنصة تهدف الى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية وتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة وأماكن تواجد هذه الفرص مما يسهل على المستثمرين اتخاذ القرار الاستثماري واختصار الوقت والاجراءات وهي تسهيلات حرصت وزارة الطاقات على توفيرها للجميع وايجاد فرص حقيقية لجذب المستثمرين.

واكد ان تسهيل اجراءات الحصول على المعلومات والفرص الاستثمارية بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار يسهم في تعزيز الثقة وخلق نوع من الشفافية التي تخلق جوا استثماريا ايجابيا وتعاونا مثمرا بين وزارة الطاقة والمستثمرين.

واشار عقل الى ان المستثمر دائما يبحث عن المعلومات المتعلقة بغايته الاستثمارية لانها تسهم في دفع عجلة البدء في المشاريع الاستثمارية وهي نقطة ايجابية تحسب لسياسة الوزارة في طرح الفرص الاستثمارية بكامل تفاصيلها ومعلوماتها لتكون جاذبة للمستثمرين.

ونوه الى ان ما قامت به وزارة الطاقة بانشاء هذه المنصة هو ترجمة على ارض الواقع لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لجذب وتشجيع الاستثمار بتعريف فرص الاستثمار وطرحها بطريقة جاذبة وتشمل جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر وتسهيل الاجراءات وجعل هذه الفرص في متناول الراغبين في الاستثمار.

وقال عقل إن هذه الخطوة تعتبر طرحا ايجابيا ومتقدما في تقديم المعلومات الاستثمارية، لافتا الى اهمية تعاون الجهات الحكومية كافة لانجاح مساعي الدولة لنقل الاردن لمراتب متقدمة على سلم الاقتصاد العالمي.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

06/01/2024 09:05:16