استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 6 كانون الثاني (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية على تراجع، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 74 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الجمعة 25 نقطة ليصل إلى 37466 نقطة، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 13 نقطة ليصل إلى 14524 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 8 نقاط ليصل إلى 4697 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 6 نقاط ليصل إلى 1951 نقطةـ ولتحليل الأداء الاسبوعي، انخفض داو جونز بنسبة أقل من 1 بالمئة، فيما انخفض نازداك حوالي 3 بالمئة، أما مؤشر (S&P500) فانخفض بنسبة 1.5 بالمئة، وانخفض (رسل2000) بنسبة 3.75 بالمئة.
-- (بترا)
م د/ف ج
06/01/2024 07:22:59
MENAFN06012024000117011021ID1107690401
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