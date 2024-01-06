الأوبرا تقيم حفلا من أعمال منير مراد بمسرح الجمهورية 13 يناير

MENAFN - Youm7) تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا من أعمال الموسيقار منير مراد ، بقيادة المايسترو محمد الموجى، يوم السبت 13 يناير الجارى، على مسرح الجمهورية، وإتاحة التذاكر عبر شركة تذكرتى.

ويشارك فى الحفل مجموعة مميزة من مطربى الأوبرا، وهم أحمد صبرى، محمد متولى، نهى حافظ، حنان عصام، فرح الموجي.

يذكر أن منير مراد فنان مصري تميز بالمواهب المتعددة التى تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين، حيث اشتهرت ألحانه وأعماله السينمائية بالطابع الاستعراضي الراقص، ولد فى 13 يناير 1922 بمحافظة القاهرة، هو ابن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد، عشق الفن منذ طفولته وترك من أجله دراسته بالكلية الفرنسية، فبدأ مشواره كمغني ديني بالمعبد اليهودى إلى أن دخل عالم السينما كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلماً بأربعينيات القرن الماضى، تدرج في عالم الموسيقى والغناء وكانت بدايته الحقيقية بأغنية واحد..اتنين للفنانة شادية والتي لاقت قبولاً واسعاً فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام وتوالى بعد ذلك تعاونهما، يعد أحد رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر حيث وضع أشهر الحان الاستعراضات لـ تحية كاريوكا، سامية جمال ونعيمة عاكف وفي مجال التمثيل تميز أيضاَ بدور البطولة فى فيلمي أنا وحبيبى ونهارك سعيد ودور صغير فى فيلم موعد مع إبليس واستعراض راقص في فيلم بنت الحته إلا أن المونولوج الكوميدى ماحدش شاف الذى قلد به عدد من كبار الفنانين هو أشهر أعماله على الإطلاق وتوفى فى 17 أكتوبر عام 1981.

منير مراد