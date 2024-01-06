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الاحتفال بذكرى رحيل عبد الوهاب محمد وأحمد صدقى على مسرح الجمهورية.. غدا

1/6/2024 4:33:00 AM
(MENAFN- Youm7) تتوالى فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الفن المصرى، حيث تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل اثنين من كبار المبدعين فى مجالى الكلمة والنغم، هما الشاعر عبد الوهاب محمد والموسيقار أحمد صدقى، من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى الثامنة مساء غد الأحد 7 يناير على مسرح الجمهورية.



ويتضمن البرنامج باقة من أهم أعمال الراحلين، منها "سماح، حلاوة زمان، يا حلو ناديلى، ع الدوار، أوقاتى بتحلو، دندنة، قلبى سعيد، مستنياك، إن شاء الله ما اعدمك، مشغول عليك، يا مسافر وناسى هواك، فكرونى.." أداء إبراهيم رمضان، أحمد عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، سامح منير، ريم كمال.



جدير بالذكر أن الشاعر عبد الوهاب محمد ولد بحى الأزهر عام 1930 درس بمعهد الموسيقى العربية، وكانت أول أعماله متحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد، يعد احد القمم الذين تعاونوا مع أم كلثوم كما تغنى بمؤلفاته كبار المطربين المصريين والعرب، كتب ما يزيد عن 1500 أغنية حتى رحل عن عالمنا في يناير 1996.



أما الموسيقار أحمد صدقى ولد عام 1916 والتحق بمعهد الموسيقى العربية كما درس بمدرسة الفنون التطبيقية، قدم 42 لحنا للأفلام السينمائية، ووضع العديد من الأعمال الوطنية والدينية، هذا إلى جانب ألحان للمسرح الاستعراضى والإذاعة، حصل على شهادة الجدارة من الرئيس الراحل أنور السادات، ورحل عن عالمنا فى 14 يناير 1987.












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