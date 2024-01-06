حكاية خالد النبوى مع الأعمال المأخوذة عن روايات.. من نجيب محفوظ لـ عبد القدوس

MENAFN - Youm7) يخوض النجم خالد النبوى موسم رمضان المقبل 2024 بمسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو العمل الذى يقوم بإخراجه محمد سلامة، والمأذخوذ عن الرواية الأصلية التى حملت اسم "امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس وقدمتها سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، ويبدوا أن الفنان خالد النبوى أصبح ممثلاً عاشقاً للأعمال المأخوذة عن الروايات الأدبية، ففي خلال 20 عاماً تقريباً حرص على تقديم أعمال درامية مأخوذة عن روايات بداية من نجيب محفوظ وأخيراً مع إحسان عبد القدوس.





مسلسل "حديث الصباح والمساء"

كانت بداية الفنان خالد النبوى مع الأعمال الدرامية المأخوذة عن روايات أدبية هو مسلسل "حديث الصباح والمساء"، عام 2001، وهو العمل المأخوذ عن رواى للأديب العالمى نجيب محفوظ، والذى يتناول تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الأقتصادية على العلاقات بين الشخصيات و أصول هذة الشجرات الثلاث.





مسلسل "واحة الغروب"

بعد فترة غياب كبيرة للفنان خالد النبوى عن المسلسلات المأخوذة عن روايات أدبية لمدة 16 عاما، عاد خالد النبوى من خلال مسلسل "واحة الغروب" عام 2017 عن رواية لـ بهاء طاهر، والتى تدور أحداثه عن قصة ضابط البوليس المصرى (محمود عبدالظاهر) الذى يُنقل إلى واحة سيوة؛ بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني، فيتوجه إلى هناك مصطحبًا معه زوجته الأجنبية (كاثرين) الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدأن تجربة جديدة يُمزج فيها الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب على المستويين الإنساني والحضارى.





مسلسل "راجعين يا هوى"

غاب الفنان خالد النبوى عن تقديم أعمال درامية مأخوذة عن روايات أدبية لمدة 5 سنوات ليعود مرة أخرى من خلال مسلسل "راجعين يا هوى" عام 2022 عن رواية لـ أسامة أنور عكاشة، ودارت أحداثه حول بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد.





مسلسل "إمبراطورية ميم"

ويستعد الفنان خالد النبوى لخوض سباق رمضان لعام 2024، بمسلسل "إمبراطورية ميم" عن الرواية الأدبية لـ إحسان عبد القدوس، وهى عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وكانت قدمته الفنانة فاتن حمامة في فيلم يحمل نفس الاسم.