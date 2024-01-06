هدى وجدى: تعلمت فى الكنيسة فن المسرح وهو نواة لاكتشاف المواهب

MENAFN - Youm7) قالت الفنانة الشابة هدى وجدى إحدى المواهب التى خرجت من المسرح الكنسى ثم انطلقت خارجه: تعلمت فى الكنيسة فن المسرح وأحببته من خلال عدة عروض شاركت فيها، والمسرح الكنسي نواة وبداية لاكتشاف المواهب والكثير من الفنانين بدأوا فيه ثم انطلقوا فيما بعد فى الساحة الفنية.

وأوضحت: آخر العروض التى قدمتها بعيدا عن المسرح الكنسي كانت على مسرح الهوسابير بعنوان "حكايات تاء مربوطة" للمخرج حازم الصواف عن قضية المرأة وهو عرض شاركت فيه مع محترفين وحضره جمهور كبير وتناولنا من خلاله حكايات وقصص عن هموم المرأة.

وأشارت الفنانة هدي وجدي: كلمة المسرح الكنسي لم تعد تعنى مسرحا خاصا بالتعاليم الكنسية أو المواعظ بل تخطاها ليصبح فنا مسرحيا عاديا ينتج فقط داخل الكنائس، وتحت رعايتها وليس وصايتها، فالمسرح في الكنيسة (خدمة أو تطوعي) لخدمة الدين والكنيسة دون مقابل لكن بمنظور فني متكامل ولا تفرقة بينه وبين المسرح العادي.

جدير بالذكر أن ظهور ما يسمي بالمسرح الكنسي في مصر كانت منذ تاريخ وجود الإرساليات الأجنبية، إلا أن هناك مخطوط يوضح أن الكنيسة القبطية كان بها مسرح متكامل بالقرن الرابع الميلادي، وتاريخيا الكنيسة الإنجيلية هي التي بدأت فكرة المسرح الكنسي في مصر، وهذا ما أشارت به الباحثة مي محمد المرسي في رسالة ماجستير قدمتها تحت عنوان "المسرح الكنسى بمصر".

وأشارت أيضا إلى أنه قبل وجود محمد علي، بدأت فكرة المسرح من خلال الكنيسة الكاثوليكية في مصر، ومن خلال الحملة الفرنسية كان يوجد مسرحًا للجنود يقام عليه مسرحيات دينية، ومسرح العصور الوسطى هو مسرح ديني في الأساس، حيث إن الكتاب الإنجليز والفرنسيين كانوا متأثرين بالمسرح الديني، وما بعد نابليون بونابرت ظهر تنافس بين فرنسا وإنجلترا لكن إنجلترا تفوقت لأنها شيدت 37 مدرسة بدأ معها المسرح الديني المقدم للأطفال من خلال موضوعات واحدة معالجة بشكل مختلف كما كان هناك فرق تجوب الشوارع.