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فيلم الإسكندرانى يتصدر شباك التذاكر أمس فى ثانى أيام عرضه

1/6/2024 4:33:00 AM
(MENAFN- Youm7) تصدر فيلم الإسكندرانى ،
بطولة الفنان أحمد العوضى ومن إخراج خالد يوسف ومأخوذ عن قصة أسامة أنور عكاشة، شباك التذاكر أمس بعدما حقق إيرادات وصلت إلى مليون و693 ألف جنيه، متجاوزاً فيلم أبو نسب الذى حل فى المركز الثانى بفارق 70 ألف جنيه.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.







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