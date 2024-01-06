8 حيل علمها لطفلك لتعزيز أمانه وحمايته.. عشان تبقى متطمن عليه دايما

(MENAFN
- Youm7) حالات اختطاف الأطفال شائعة في جميع أنحاء العالم، وللأسف ليس من الضروري أن يكون الخاطف شخصاً غريباً فكثير من الأحيان يكون الخاطف شخصاً تعرفه، لذلك يجب عليك أن تعلم أطفالك كيفية حماية أنفسهم عندما يريد شخص اصطحابهم لمكان ما دون علمك،
وفقاً لموقع "brightside".
الخطر لا يأتي دائماً من شخص غريب
غالباً ما يحدث الاختطاف من أشخاص يعرفهم طفلك ولكن لا يعتبروهم من الغرباء، قد يعتقد طفلك أن الخاطف يجب أن يكون هيئته مخيفة فهناك أشخاص مؤذية قد تبدو ودودة ولطيفة، لذلك يجب عليك أن تشرح لهم ذلك.
من يجب اعتباره شخصاً بالغاً آمناً
يجب عليك أن تعرف طفلك الأشخاص التي يجب عليه أن يثق بهم والأشخاص التي
يجب اصطحابهم للمدرسة و الأشخاص التي يجب أن تجلس معه بالمنزل حتى لو كان بمفرده، فهذه الأشخاص يجب أن تكون محل ثقة بالنسبة للآباء، كما يمكنك أن تخبره إنه إذا جاء أحد آخر غير تلك الأشخاص للتقرب منه في الخارج فلا يتحدث معه.
الركض في الاتجاه المعاكس للسيارة
اشرح لطفلك إذا كانت هناك سيارة تتبعه عليه بالركض في الاتجاه المعاكس للسيارة حتى يكون لديه فرصة للهروب.
غريب يعرض حلوى على طفلة
البحث عن أم لديها أطفال
إذا كان طفلك في خطر وليس موجود أي شخص من الذين يمكن له الوثوق بهم، يجب عليك أن تقول له أن يبحث عن أم لديها أطفال لطلب المساعدة.
دع الآخرين يعرفون أنك في خطر
عرف طفلك عندما يكون في خطر أن يصرخ بكلمات تدل على أنه في خطر مثل اتركني وشأني، أنا لا أعرفك، أين أبي وأمي.
اللجوء لكسر الأشياء
إذا كان طفلك في خطر وصراخه بالإغاثة لا يجدي نفعاً عليه بكسر الأشياء مثل إسقاط الأشياء من مكانها إذا كان في متجر، أو كسر نافذة السيارة بحجر، لجذب انتباه الآخرين إنه في خطر.
كيف يقول لا
يجب عليك أن تعلم طفلك أنه يجب أن يقول لا لأي شخص غير آمن، يمكنك أيضاً أن تمثل سيناريوهات مع طفلك لمعرفته كيف يعارض شخصاً يريد أن يقدم له حلوى أو يطلب منه المساعدة.
أهمية السلامة على الإنترنت
يجب عليك أن تعرف ما الذي يفعله طفلك على الإنترنت، وما هي التطبيقات التي يستخدمها، والأشخاص التي يتحدث معهم، ويجب عليك معرفتهم بأن الإنترنت قد يعرضهم للخطر، وأنه يجب عليه أن يكون حذراً عند محادثة أشخاص غرباء، فعليك أن تجعل الأشخاص التي يتحدث معهم طفلك على الإنترنت هما نفس الأشخاص الواقعية التي يعرفها وليس أشخاص محتالين.
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