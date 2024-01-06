8 حيل علمها لطفلك لتعزيز أمانه وحمايته.. عشان تبقى متطمن عليه دايما

MENAFN - Youm7) حالات اختطاف الأطفال شائعة في جميع أنحاء العالم، وللأسف ليس من الضروري أن يكون الخاطف شخصاً غريباً فكثير من الأحيان يكون الخاطف شخصاً تعرفه، لذلك يجب عليك أن تعلم أطفالك كيفية حماية أنفسهم عندما يريد شخص اصطحابهم لمكان ما دون علمك،وفقاً لموقع "brightside".







الخطر لا يأتي دائماً من شخص غريب

غالباً ما يحدث الاختطاف من أشخاص يعرفهم طفلك ولكن لا يعتبروهم من الغرباء، قد يعتقد طفلك أن الخاطف يجب أن يكون هيئته مخيفة فهناك أشخاص مؤذية قد تبدو ودودة ولطيفة، لذلك يجب عليك أن تشرح لهم ذلك.





من يجب اعتباره شخصاً بالغاً آمناً

يجب عليك أن تعرف طفلك الأشخاص التي يجب عليه أن يثق بهم والأشخاص التي

يجب اصطحابهم للمدرسة و الأشخاص التي يجب أن تجلس معه بالمنزل حتى لو كان بمفرده، فهذه الأشخاص يجب أن تكون محل ثقة بالنسبة للآباء، كما يمكنك أن تخبره إنه إذا جاء أحد آخر غير تلك الأشخاص للتقرب منه في الخارج فلا يتحدث معه.

الركض في الاتجاه المعاكس للسيارة

اشرح لطفلك إذا كانت هناك سيارة تتبعه عليه بالركض في الاتجاه المعاكس للسيارة حتى يكون لديه فرصة للهروب.

غريب يعرض حلوى على طفلةالبحث عن أم لديها أطفال

إذا كان طفلك في خطر وليس موجود أي شخص من الذين يمكن له الوثوق بهم، يجب عليك أن تقول له أن يبحث عن أم لديها أطفال لطلب المساعدة.

دع الآخرين يعرفون أنك في خطر

عرف طفلك عندما يكون في خطر أن يصرخ بكلمات تدل على أنه في خطر مثل اتركني وشأني، أنا لا أعرفك، أين أبي وأمي.

اللجوء لكسر الأشياء

إذا كان طفلك في خطر وصراخه بالإغاثة لا يجدي نفعاً عليه بكسر الأشياء مثل إسقاط الأشياء من مكانها إذا كان في متجر، أو كسر نافذة السيارة بحجر، لجذب انتباه الآخرين إنه في خطر.

كيف يقول لا

يجب عليك أن تعلم طفلك أنه يجب أن يقول لا لأي شخص غير آمن، يمكنك أيضاً أن تمثل سيناريوهات مع طفلك لمعرفته كيف يعارض شخصاً يريد أن يقدم له حلوى أو يطلب منه المساعدة.

أهمية السلامة على الإنترنت

يجب عليك أن تعرف ما الذي يفعله طفلك على الإنترنت، وما هي التطبيقات التي يستخدمها، والأشخاص التي يتحدث معهم، ويجب عليك معرفتهم بأن الإنترنت قد يعرضهم للخطر، وأنه يجب عليه أن يكون حذراً عند محادثة أشخاص غرباء، فعليك أن تجعل الأشخاص التي يتحدث معهم طفلك على الإنترنت هما نفس الأشخاص الواقعية التي يعرفها وليس أشخاص محتالين.







