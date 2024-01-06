اعرف النباتات المنزلية المناسبة لشخصيتك ونمط حياتك حسب برجك

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- Youm7) تعتبر النباتات المنزلية وسيلة رائعة لإضفاء الحياة والجمال على المنزل، ولكن اختيار النبات المناسب يمكن أن يكون تحديًا. ولحسن الحظ، يمكن الاستعانة بعلم الأبراج للحصول على اقتراحات حول النبات المناسب لكل برج. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على النبات الموصى به لكل برج فلكي وفقًا لموقع "The Spruce".
الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس) هي أبراج سريعة وحيوية وجريئة. لذا فإن اختيارهم للنباتات المنزلية يمكن أن يُظهر أسلوبهم المتحمس في الحياة. بالتالي ستميل إلى اختيار النباتات ذات الألوان الزاهية مثل الأحمر أو البرتقالي أو الأرجواني أيضًا. ونظرًا لأنهم يتنقلون بشكل متكرر ولا يستقرون طويلاً في المنزل، فمن المستحسن أن يختار مواليد هذه الأبراج نباتات منزلية منخفضة الصيانة لا تحتاج لرعاية كثيرة مثل نبتة الصبار والجذر الهندي والبوثوس.
الأبراج الترابية (الثور، العذراء، الجدي) هذه الأبراج تميل إلى الهدوء والثبات والموثوقية. والنباتات التي تتطلب رعاية أكثر تفصيلاً هي مجرد التحدي المناسب لهم. إذا كان بإمكان أي شخص اتباع جدول صارم للتقليم والري، فهم مواليد هذه
الأبراج.
ومن أبرز النباتات التي تحتاج الكثير من الرعاية زهور الأوركيد أو الفيولا والفيكوس .
الأبراج الهوائية (الجوزاء، الميزان، الدلو)
هذه أبراج مفعمة بالحيوية، مرحة، واجتماعية. لا تخف من اختيار النباتات المنزلية التي تشغل مساحة أكبر قليلاً، وربما حتى شيئًا سيجده الضيوف مسليًا. من الطبيعي أن يتمتع مواليد هذه الأبراج بعين جيدة، لذا ربما يميلون لاستخدام النباتات كديكور أيضًا كأن يفكروا في تعليق النباتات من السقف على سبيل المثال.
الأبراج المائية (السرطان، العقرب، الحوت) هذه
الأبراج تتمتع بشخصيات مهتمة وبديهية وحساسة. يمكن للنباتات التي تنمو في الماء
مثل البامبو والسيروبيجا والجنجل والعبقة المائية أن تساعد في تعزيز اتصالهم بتدفق الحياة، فضلاً عن تعزيز الشعور بالهدوء بداخلهم خاصة مع ميلهم الطبيعي إلى الاندماج مع محيطهم.
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