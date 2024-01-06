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اعرف النباتات المنزلية المناسبة لشخصيتك ونمط حياتك حسب برجك

1/6/2024 4:32:56 AM
(MENAFN- Youm7) تعتبر النباتات المنزلية وسيلة رائعة لإضفاء الحياة والجمال على المنزل، ولكن اختيار النبات المناسب يمكن أن يكون تحديًا. ولحسن الحظ، يمكن الاستعانة بعلم الأبراج للحصول على اقتراحات حول النبات المناسب لكل برج. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على النبات الموصى به لكل برج فلكي وفقًا لموقع "The Spruce".

الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس) هي أبراج سريعة وحيوية وجريئة. لذا فإن اختيارهم للنباتات المنزلية يمكن أن يُظهر أسلوبهم المتحمس في الحياة. بالتالي ستميل إلى اختيار النباتات ذات الألوان الزاهية مثل الأحمر أو البرتقالي أو الأرجواني أيضًا. ونظرًا لأنهم يتنقلون بشكل متكرر ولا يستقرون طويلاً في المنزل، فمن المستحسن أن يختار مواليد هذه الأبراج نباتات منزلية منخفضة الصيانة لا تحتاج لرعاية كثيرة مثل نبتة الصبار والجذر الهندي والبوثوس.




الأبراج الترابية (الثور، العذراء، الجدي) هذه الأبراج تميل إلى الهدوء والثبات والموثوقية. والنباتات التي تتطلب رعاية أكثر تفصيلاً هي مجرد التحدي المناسب لهم. إذا كان بإمكان أي شخص اتباع جدول صارم للتقليم والري، فهم مواليد هذه
الأبراج.
ومن أبرز النباتات التي تحتاج الكثير من الرعاية زهور الأوركيد أو الفيولا والفيكوس .
الأبراج الهوائية (الجوزاء، الميزان، الدلو)
هذه أبراج مفعمة بالحيوية، مرحة، واجتماعية. لا تخف من اختيار النباتات المنزلية التي تشغل مساحة أكبر قليلاً، وربما حتى شيئًا سيجده الضيوف مسليًا. من الطبيعي أن يتمتع مواليد هذه الأبراج بعين جيدة، لذا ربما يميلون لاستخدام النباتات كديكور أيضًا كأن يفكروا في تعليق النباتات من السقف على سبيل المثال.


الأبراج المائية (السرطان، العقرب، الحوت) هذه
الأبراج تتمتع بشخصيات مهتمة وبديهية وحساسة. يمكن للنباتات التي تنمو في الماء
مثل البامبو والسيروبيجا والجنجل والعبقة المائية أن تساعد في تعزيز اتصالهم بتدفق الحياة، فضلاً عن تعزيز الشعور بالهدوء بداخلهم خاصة مع ميلهم الطبيعي إلى الاندماج مع محيطهم.







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