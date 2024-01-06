مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 بقفز المظلات فى فلوريدا.. فيديو

MENAFN - Youm7) احتفلت امرأة من ولاية فلوريدا الأمريكية بعيد ميلادها الـ 100 فى السماء، بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث قفزت جليندين هاميلتون بالمظلة في Skydive DeLand يوم 2 يناير أمام أصدقائها وعائلتها في اليوم الذي بلغت فيه 100 عام، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

واعترفت السيدة البالغة من العمر 100 عام بأنها لم تسأل زوجها عما إذا كان يمانع في القفز بالمظلة، لكنه كان أحد المؤيدين الذين شاهدوها وهي تقفز، وعندما سألها أحد الحضور عن سبب قيامها بالقفز بالمظلة، أجابت: "فقط، لماذا لا؟".

تلقت هاملتون مساعدة من صديقة ومدربها في Skydive DeLand لارتداء بدلتها، واصطحبها مدربها وزميلها في Skydive DeLand وساعدوها على الصعود إلى الطائرة.

السيدة اثناء القفز بالمظلة

السيدة العجوز قفزت هي ومدربها من الطائرة بعد فترة وجيزة في مظلة مصممة لشخصين، والتي تستخدم في القفز بالمظلات لأول مرة، ومع ذلك، أخبرت هاميلتون مصور الفيديو Skydive DeLand

أنها ذهبت للقفز بالمظلات ثلاث مرات في الماضي، إحداها للاحتفال بعيد ميلادها التسعين.

وبدا أن هاميلتون تقضي وقتًا ممتعًا في الهواء، وكان مدربها متحمسًا أمام مصور الفيديو، فيما تابع أربعة محترفين آخرين الثنائى المظلى بمجرد هبوطهما على العشب، وارتسمت على وجه هاميلتون ابتسامة كبيرة بمجرد توقفهم عن الحركة، وأول شيء فعلته بعد هبوطهم هو شكر مدربها، فيما ساعدت موظفة أخرى ومدرب هاميلتون على النهوض من الأرض، وركضت صديقتها لتعطيها المشاية التى تساعدها على الحركة.