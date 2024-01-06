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محشى ومكرونة بالبشاميل.. اعرف مكونات سفرة طعام الأقباط الليلة بعد القداس

1/6/2024 4:32:56 AM
(MENAFN- Youm7) مع بداية دقات عقارب الساعة 12 منتصف الليل بعد نهاية قداس ليلة عيد الميلاد ، وهى ليلة السابع من يناير، ينهى الأقباط صياما صغيرا دام 43 يومًا دون تناول لحوم سوى الأسماك فقط، ويرجع هذا الصوم للتبارك بنبى الله موسى عليه السلام حين صام صوما من الدرجة الثانية بحيث يسمح له بتناول الأطعمة فيما عدا اللحوم.



وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأطعمة التى يتناولها الأقباط الليلة على السفرة.





اللحمة المشوية



الحمام



البط والدجاج



المحشى بأنواعه المختلفة



صينية الرقاق والمكرونة بالبشاميل ولوازمها



البانيه














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