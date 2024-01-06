محشى ومكرونة بالبشاميل.. اعرف مكونات سفرة طعام الأقباط الليلة بعد القداس

(MENAFN
- Youm7) مع بداية دقات عقارب الساعة 12 منتصف الليل بعد نهاية قداس ليلة عيد الميلاد ، وهى ليلة السابع من يناير، ينهى الأقباط صياما صغيرا دام 43 يومًا دون تناول لحوم سوى الأسماك فقط، ويرجع هذا الصوم للتبارك بنبى الله موسى عليه السلام حين صام صوما من الدرجة الثانية بحيث يسمح له بتناول الأطعمة فيما عدا اللحوم.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأطعمة التى يتناولها الأقباط الليلة على السفرة.
اللحمة المشوية
الحمام
البط والدجاج
المحشى بأنواعه المختلفة
صينية الرقاق والمكرونة بالبشاميل ولوازمها
البانيه
MENAFN06012024000132011024ID1107690392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.