هيستلمها ليوناردو دى كابريو وآخرون.. ماذا يوجد داخل حقيبة هدايا جولدن جلوب؟

MENAFN - Youm7) ينتظر الكثير مشاهدة حفل جولدن جلوب غدا الأحد 7 يناير، والذى يذاع على شبكة CBS، ومن المقرر أن يحصل عدد من النجوم، مثل مارجوت روبي، وليوناردو دي كابريو، وإيما ستون، وتايلور سويفت، على جائزة جولدن جلوب هذا العام، وحقيبة هدايا تبلغ قيمتها أكثر من 500 ألف دولار، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " hellomagazine ".

أحد الفنادق

تحتوي الحقيبة على أفخم المنتجات، وتشمل أكثر من 35 منتجًا وتجربة متاحة للفائزين والمقدمين فى حفل توزيع الجوائز السنوي، بما فى ذلك استئجار يخت بقيمة 50 ألف دولار، وست زجاجات من أغلى النبيذ فى العالم بسعر 193500 دولار للزجاجة الواحدة، وأحذية رياضية مصنوعة خصيصًا من Opie Way بقيمة 1500 دولار، وجلسة مع فنان وشم مشهور.

أقراط





وحقيبة الهدايا مصنوعة من جلد الغزال البني بقيمة 600 دولار من العلامة التجارية" Métier "، والمعروفة بتصنيع منتجاتها يدويًا في إيطاليا، واختيار حقيبة مصنوعة من جلد الغزال كان للحفاظ على البيئة.

الحذاء

ومن الهدايا المقرر أن يعثر عليها النجوم بالحقيبة تذاكر إقامة لمدة ليلتين في بورجندي بفرنسا (2200 دولار)، واستئجار يخت فاخر " Celestia Phinisi" لمدة خمسة أيام وأربع ليالٍ فى إندونيسيا (50 ألف دولار)، وإقامة شاملة فى منتجع " Flockhill Lodge " بنيوزيلندا لشخصين (15000 دولار) ،

والاستمتاع بتجربة الجولف في " Les Bordes Estate "، (2000 دولار) والإقامة في فندق ريتز كارلتون جراند كايمان لمدة خمسة أيام، بما في ذلك تجربة اليخوت (20 ألف دولار)، بالإضافة إلى تجربة أطعمة فاخرة ومنتجات عناية بالبشرة والشعر، وجلسات عناية بالجسم مثل في منتجع " Biologique " لعلاج الوجه أو الجسم (600 دولار)، واحذية رياضية مصممة بالطلب من " Opie Way "، بقيمة "1500 دولار "، وأقراط الزمرد من " Coomi x Muzo: " بقيمة (69000 دولار) .

حفل جولدن جلوب