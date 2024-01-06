هيستلمها ليوناردو دى كابريو وآخرون.. ماذا يوجد داخل حقيبة هدايا جولدن جلوب؟

(MENAFN
- Youm7) ينتظر الكثير مشاهدة حفل جولدن جلوب غدا الأحد 7 يناير، والذى يذاع على شبكة CBS، ومن المقرر أن يحصل عدد من النجوم، مثل مارجوت روبي، وليوناردو دي كابريو، وإيما ستون، وتايلور سويفت، على جائزة جولدن جلوب هذا العام، وحقيبة هدايا تبلغ قيمتها أكثر من 500 ألف دولار، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " hellomagazine ".
أحد الفنادق
تحتوي الحقيبة على أفخم المنتجات، وتشمل أكثر من 35 منتجًا وتجربة متاحة للفائزين والمقدمين فى حفل توزيع الجوائز السنوي، بما فى ذلك استئجار يخت بقيمة 50 ألف دولار، وست زجاجات من أغلى النبيذ فى العالم بسعر 193500 دولار للزجاجة الواحدة، وأحذية رياضية مصنوعة خصيصًا من Opie Way بقيمة 1500 دولار، وجلسة مع فنان وشم مشهور.
أقراط
وحقيبة الهدايا مصنوعة من جلد الغزال البني بقيمة 600 دولار من العلامة التجارية" Métier "، والمعروفة بتصنيع منتجاتها يدويًا في إيطاليا، واختيار حقيبة مصنوعة من جلد الغزال كان للحفاظ على البيئة.
الحذاء
ومن الهدايا المقرر أن يعثر عليها النجوم بالحقيبة تذاكر إقامة لمدة ليلتين في بورجندي بفرنسا (2200 دولار)، واستئجار يخت فاخر " Celestia Phinisi" لمدة خمسة أيام وأربع ليالٍ فى إندونيسيا (50 ألف دولار)، وإقامة شاملة فى منتجع " Flockhill Lodge " بنيوزيلندا لشخصين (15000 دولار) ،
والاستمتاع بتجربة الجولف في " Les Bordes Estate "، (2000 دولار) والإقامة في فندق ريتز كارلتون جراند كايمان لمدة خمسة أيام، بما في ذلك تجربة اليخوت (20 ألف دولار)، بالإضافة إلى تجربة أطعمة فاخرة ومنتجات عناية بالبشرة والشعر، وجلسات عناية بالجسم مثل في منتجع " Biologique " لعلاج الوجه أو الجسم (600 دولار)، واحذية رياضية مصممة بالطلب من " Opie Way "، بقيمة "1500 دولار "، وأقراط الزمرد من " Coomi x Muzo: " بقيمة (69000 دولار) .
حفل جولدن جلوب
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