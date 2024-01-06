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أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 6 يناير 2024 في مصر

1/6/2024 4:32:52 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر آخر تحديت في أسعار الذهب بالسوق المصري وكذلك سبائك الذهب في مصر شامل المصنعية والضريبة، وذلك بعد زيادة أسعار الذهب في مصر إلى مستويات 3240 جنيها للجرام من عيار 21، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب والسبائك الذهب في مصر.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3703 جنيها.

عيار 21 يسجل 3240 جنيه.

عيار 18 يسجل 2777 جنيها.

عيار 14 يسجل 2160 جنيها.

الجنيه الذهب 25920 جنيه.



أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3703 جنيها بدون مصنعية.


سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل9172
جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر
18145 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات
36690 جنيها.


سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 73830 جنيها.


سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 114105 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما
18345 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 366100 جنيه




مصنعيات السبائك الذهب في مصر

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.


مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.


مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.


مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.


مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.


مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.









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