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الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحى وفوز 23 ألف مواطن

1/6/2024 4:32:51 AM
(MENAFN- Youm7) قامت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، بالإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ / 2024م والتي تم إجراؤها، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بالعباسية، بحضور ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية، وذلك وفقا لماً أقرته وتنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد اجراء القرعة الالكترونية.



وتم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وأسفرت نتيجة القرعة عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.



ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأنه بلغ أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم عدد 58217 مواطن منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطن بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطن بنسبة 21% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطن بنسبة 14%.



وأشارت إلى أن عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي
هذا الموسم وأدرجت طلبات على بوابة الحج الموحدة عدد 1298 شركة سياحة من بينهم 810 شركات أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و258 شركة أدرجت طلبات الحج البري، 230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.



ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال مواقعها الالكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها وهي:







وأضافت سامية سامي، أنه عقب إجراء القرعة الالكترونية سيتم الاستمرار في تسجيــــل الكيــانـــات (التضامنات) بين شركات السياحة لكافة المستويات معاً حتى 22 يناير الجاري الموافق 10 رجب 1445هـ، ويليه إجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية بداية من يوم 22 يناير الجاري، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.



وبلغ إجمالي الشركات المتقدمة هذا العام 1298 شركة سياحة منهم 230 شركة لمستوى الخمس نجوم بعدد تأشيرات 4000 تأشيرة، إلى جانب عدد 810 شركة سياحة للمستوى الاقتصادي بعدد تأشيرات 13000 تأشيرة، بالإضافة إلى عدد 258 شركة سياحة للمستوى البري بعدد تأشيرات 6000 تأشيرة.



وقد شهدت هذه الفترة تطوراً ملحوظاً في سهولة ويسر في إدراج بيانات الراغبين، ويستمر الحج السياحي في تميزه وتطوره كل عام عما قبله حيث يتميز في تنوع مستوياته التي تلائم كافة شرائح المجتمع المصري، وعلى الرغم من تعدد هذه المستويات إلا أنها تتفق جميعها في جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين، وهو ما يعزز ويحافظ على مفهوم الحج السياحي لدى جميع المصريين، كما اتسمت الضوابط هذا العام بتوفير عدة مستويات لبرامج الحج السياحي التي تتميز جميعها بالجودة وتوافر الخدمات المتميزة للحجاج.



واذ تثمن الوزارة عما قامت به وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية من دور ملموس في إنجاح المنظومة الخاصة بالحج المصري وذلك من خلال التكامل والترابط الذي تم على البوابة المصرية الموحدة للحج وذلك في ضوء قانون 84 لسنة 2022م.



جدير بالذكر أنه تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي يوم 20 نوفمبر الماضي واستمر حتى 4 يناير الجاري.



وتواصل اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعاتها المستمرة للوقوف على مستجدات الأمور.
















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