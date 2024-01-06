7 أفلام سينمائية جديدة بقصور الثقافة ضمن مشروع سينما الشعب فى يناير

MENAFN - Youm7) ضمن مشروع "سينما الشعب " بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى عرض 7 أفلام سينمائية جديدة من المعروضة حاليا بدور العرض السينمائى، فى 17 دار عرض بقصور الثقافة.

ومن المقرر أن يتم عرض الأفلام فى 15 محافظة، حيث يعرض فيلم "أبو نسب" فى كل من سينما مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، السادات بالمنوفية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببنى سويف، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.

ويعرض فيلم "شماريخ" فى كل من قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

ويقدم فيلم "الحريفة" بكل من سينما قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، ومسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية.

أما فيلم "الإسكندراني" فمقرر عرضه بكل من المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، المركز الثقافي بكفر الشيخ، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

ويقدم فيلم "أنا وابن خالتي" بسينما قصر ثقافة أسيوط، وتعرض سينما قصر ثقافة الإسماعيلية فيلم "عصابة عظيمة"، بينما تقدم سينما قصر ثقافة دمنهور فيلم "ليه تعيشها لوحدك".

ويهدف مشروع "سينما الشعب" إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية من خلال تقديم العروض بأسعار رمزية "سينما النهارده بأسعار زمان"، إلى جانب تقديم الأعمال السينمائية المتميزة، للتغلب على مشكلة غياب دور العرض السينمائي في بعض المحافظات.

ويبلغ سعر التذكرة 20 جنيها خلال حفلتي العاشرة صباحا، والثانية عشر ظهرا، بينما تبلغ 40 جنيها في باقي الحفلات التي تقدم بمعدل كل ساعتين، وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

وأطلقت وزارة الثقافة المرحلة الأولى من مشروع "سينما الشعب" في مايو 2022، من خلال هيئة قصور الثقافة، وبلغ عدد دور العرض حتى الآن 20 دور عرض داخل قصور الثقافة في 17 محافظة، ومن المقرر أن يتم زيادته خلال الفترة المقبلة، وجاري حاليا الانتهاء من تجهيزات سينما قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة تمهيدا لافتتاحها قريبا.