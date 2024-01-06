7 أفلام سينمائية جديدة بقصور الثقافة ضمن مشروع سينما الشعب فى يناير

(MENAFN
- Youm7) ضمن مشروع "سينما الشعب " بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى عرض 7 أفلام سينمائية جديدة من المعروضة حاليا بدور العرض السينمائى، فى 17 دار عرض بقصور الثقافة.
ومن المقرر أن يتم عرض الأفلام فى 15 محافظة، حيث يعرض فيلم "أبو نسب" فى كل من سينما مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، السادات بالمنوفية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببنى سويف، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.
ويعرض فيلم "شماريخ" فى كل من قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.
ويقدم فيلم "الحريفة" بكل من سينما قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، ومسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية.
أما فيلم "الإسكندراني" فمقرر عرضه بكل من المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، المركز الثقافي بكفر الشيخ، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.
ويقدم فيلم "أنا وابن خالتي" بسينما قصر ثقافة أسيوط، وتعرض سينما قصر ثقافة الإسماعيلية فيلم "عصابة عظيمة"، بينما تقدم سينما قصر ثقافة دمنهور فيلم "ليه تعيشها لوحدك".
ويهدف مشروع "سينما الشعب" إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية من خلال تقديم العروض بأسعار رمزية "سينما النهارده بأسعار زمان"، إلى جانب تقديم الأعمال السينمائية المتميزة، للتغلب على مشكلة غياب دور العرض السينمائي في بعض المحافظات.
ويبلغ سعر التذكرة 20 جنيها خلال حفلتي العاشرة صباحا، والثانية عشر ظهرا، بينما تبلغ 40 جنيها في باقي الحفلات التي تقدم بمعدل كل ساعتين، وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.
وأطلقت وزارة الثقافة المرحلة الأولى من مشروع "سينما الشعب" في مايو 2022، من خلال هيئة قصور الثقافة، وبلغ عدد دور العرض حتى الآن 20 دور عرض داخل قصور الثقافة في 17 محافظة، ومن المقرر أن يتم زيادته خلال الفترة المقبلة، وجاري حاليا الانتهاء من تجهيزات سينما قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة تمهيدا لافتتاحها قريبا.
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