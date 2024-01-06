عجائب الدنيا السبع لبيتانى هيوز.. من الهرم الأكبر إلى حدائق بابل المعلقة

(MENAFN
- Youm7) عبارة "عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم" كافية لجعل قلبك ينتبه، ومع ذلك، فإن الكاتبة بيتانى هيوز تعيد استخدمها لإعادة سحرنا بما تسميه "سبع حالات اختبار للخيال البشرى"، من الهرم الأكب في الجيزة إلى تمثال رودس العملاق عن طريق معبد أرتميس في أفسس.
نبدأ على ضفاف نهر النيل، ونحدق في أشعة الشمس الحارقة ونحاول تمييز قمة هرم الملك خوفو الكبير، الذي بُني حوالي عام 2560 قبل الميلاد فقد كان الفرعون مقتنعًا بأن منصة الإطلاق الطويلة والمدببة المصنوعة من الحجر الجيرى الأبيض هى ما يحتاجه للإبحار إلى السماء وإلى الحياة الآخرة.
توضح بيتانى هيوز أنه فى عام 2011، تم التنقيب عن بقايا قارب على الجانب الشرقى من الهرم وعليك أن تعجب من حرفية الملك المصرى فى اعتقاده أنه يستطيع التجديف فى طريقه إلى النجوم، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم العثور على جثته المحنطة مطلقًا.
أحد أعظم الأشياء الممتعة في كتاب هيوز هي الطريقة التي تتبع بها العجائب والقصص المحيطة بها ففي ثلاثينيات القرن العشرين، عندما كان علم المصريات رائجًا للغاية، كان من الشائع تمامًا أن تتسلق شركة Bright Young Things إلى قمة هرم خوفو وتتنزه بها، وكان ذلك أفضل للحصول على سمرة عصرية.
يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما لا تتمكن من التأكد من وجود أعجوبة معينة وهذا هو الحال مع ما يسمى بحدائق بابل المعلقة، والتي يقال إنها بنيت نحو 600 قبل الميلاد ففي حين أن هناك أدلة أثرية قوية على أسوار مدينة بلاد ما بين النهرين القوية، إلا أن فكرة أن هذه الشجيرات تعلوها شجيرات زخرفية رائعة يبدو أنها تتحدى قوانين الطبيعة، ناهيك عن الفيزياء وربما كان من الممكن أن يكون نظام الري الموسع ناجحًا من الناحية النظرية، ولكن هل كان من الممكن أن يكون ناجحًا حقًا؟ ربما، كما تقترح هيوز، كانت الحدائق في الواقع عبارة عن عدد قليل من النباتات المتناثرة والكثير من التمنيات.
تعرج الكاتبة إلى حدائق الإسكندرية، والتي لا يزال بعضها موجودًا حتى اليوم حول ترعة المحمودية مرورا عبر قصور هيرودس الشتوية في اليهودية وصولا إلى روعة بيت نيرون الذهبي في روما في عرض لأهم الآثار وأغربها في العالم.
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