عجائب الدنيا السبع لبيتانى هيوز.. من الهرم الأكبر إلى حدائق بابل المعلقة

MENAFN - Youm7) عبارة "عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم" كافية لجعل قلبك ينتبه، ومع ذلك، فإن الكاتبة بيتانى هيوز تعيد استخدمها لإعادة سحرنا بما تسميه "سبع حالات اختبار للخيال البشرى"، من الهرم الأكب في الجيزة إلى تمثال رودس العملاق عن طريق معبد أرتميس في أفسس.

نبدأ على ضفاف نهر النيل، ونحدق في أشعة الشمس الحارقة ونحاول تمييز قمة هرم الملك خوفو الكبير، الذي بُني حوالي عام 2560 قبل الميلاد فقد كان الفرعون مقتنعًا بأن منصة الإطلاق الطويلة والمدببة المصنوعة من الحجر الجيرى الأبيض هى ما يحتاجه للإبحار إلى السماء وإلى الحياة الآخرة.

توضح بيتانى هيوز أنه فى عام 2011، تم التنقيب عن بقايا قارب على الجانب الشرقى من الهرم وعليك أن تعجب من حرفية الملك المصرى فى اعتقاده أنه يستطيع التجديف فى طريقه إلى النجوم، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم العثور على جثته المحنطة مطلقًا.

أحد أعظم الأشياء الممتعة في كتاب هيوز هي الطريقة التي تتبع بها العجائب والقصص المحيطة بها ففي ثلاثينيات القرن العشرين، عندما كان علم المصريات رائجًا للغاية، كان من الشائع تمامًا أن تتسلق شركة Bright Young Things إلى قمة هرم خوفو وتتنزه بها، وكان ذلك أفضل للحصول على سمرة عصرية.

يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما لا تتمكن من التأكد من وجود أعجوبة معينة وهذا هو الحال مع ما يسمى بحدائق بابل المعلقة، والتي يقال إنها بنيت نحو 600 قبل الميلاد ففي حين أن هناك أدلة أثرية قوية على أسوار مدينة بلاد ما بين النهرين القوية، إلا أن فكرة أن هذه الشجيرات تعلوها شجيرات زخرفية رائعة يبدو أنها تتحدى قوانين الطبيعة، ناهيك عن الفيزياء وربما كان من الممكن أن يكون نظام الري الموسع ناجحًا من الناحية النظرية، ولكن هل كان من الممكن أن يكون ناجحًا حقًا؟ ربما، كما تقترح هيوز، كانت الحدائق في الواقع عبارة عن عدد قليل من النباتات المتناثرة والكثير من التمنيات.

تعرج الكاتبة إلى حدائق الإسكندرية، والتي لا يزال بعضها موجودًا حتى اليوم حول ترعة المحمودية مرورا عبر قصور هيرودس الشتوية في اليهودية وصولا إلى روعة بيت نيرون الذهبي في روما في عرض لأهم الآثار وأغربها في العالم.