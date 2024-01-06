الكتب الأكثر مبيعاً الصادرة عن القومة للترجمة خلال عام 2023

(MENAFN
- Youm7) أعلن المركز القومي للترجمة ، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، قائمة الأعلى مبيعًا خلال عام 2023، إذ تصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" تأليف كايل جون أندرسون، وترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي قائمة الأعلى مبيعا خلال عام 2023 بالمركز القومي للترجمة، وجاء فى المركز الثاني كتاب "أساطير شعبية من أوزبكستان" من ترجمة عبد الرحمن الخميسي.
وفى المركز الثالث كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت فى المسيحية" بجزأيه من تأليف أندرو ديكسون وايت وترجمة جلال مظهر، ثم الطبعة العربية من كتاب "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس في المركز الرابع،
وفي المركز الخامس فى قائمة الأكثر مبيعًا لهذا العام ومن تأليف بيتر جران تأتي الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" بترجمة سحر توفيق
وبترجمة أنور إبراهيم تأتي الطبعة العربية من كتاب سنوات القرب من دستوفيسكي في المركز السادس.
ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي : "ذكريات في الترجمة"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "اللسانيات"، "مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي" بجزئيه، "علم النفس الاجتماعي:الأسس"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "فلسفتي كيف تطورت" ، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "جدتي و أمي وأنا"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "العقلانية الجديدة"، "القصة العظيمة للرياضيات" ، "الزواج و الحداثة"، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق"، "تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية" ،"تفسير سفر التسابيح"،"الحق في الكسل" ،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"
كما ضمّت القائمة أيضاً كلٍ من العناوين التالية:"قلب الجزيرة العربية" بجزئيه،"مغامرة المنهج"،"ثمن عدم المساواة"،"القياس في علم النفس الإيجابي"،"الصعود العالمي للشعبوية" ،"هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا" ،"نظريات الأيدلوجيا"،"كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"،"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"مدرسة الحمقى"،"رحلة إلى أرض الميعاد "2040 ،"فلسفة البلاغة"،"المنطق:نظرية البحث"،"الأرض والتطور البشري" بجزئيه ،"مناهج التحليل النقدي للخطاب" ،أوديب ملكًا” ،”عولس”،"إسكندريتي:في شمس الأصيل" ،"مدارات المجاز في الخطاب"،"فلسفة تاريخ الفن"،"اللوبي العربي"،"تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس إلى اليوم"،"دون كيخوتا دي لامانشا"،"مكتبة الإسكندرية :فك طلاسم اللغز"،"حوار عن الحب"،أ"خلاق الحداثة"،"العقيدة و الشريعة في الإسلام"،"إليكترا"،"الكاتب و عالمه" ،"حرب الذكاء"،"هيردوت يتحدث عن مصر"،"قصة كوريا :فهم الكوريين وثقافتهم"،"الليلة الثانية بعد الألف و حكايات أخرى"،"مصالح مقدسة"،"السعادة كشف أسرار الثروة النفسية" ،"الذهن الاَله"،"طه حسين من الأزهر إلى السوربون" ،"تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي" بجزئيه،"تبرئة الألفاظ" و "حرب الثورة الأمريكية :نبذة تاريخية".
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