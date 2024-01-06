الكتب الأكثر مبيعاً الصادرة عن القومة للترجمة خلال عام 2023

MENAFN - Youm7) أعلن المركز القومي للترجمة ، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، قائمة الأعلى مبيعًا خلال عام 2023، إذ تصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" تأليف كايل جون أندرسون، وترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي قائمة الأعلى مبيعا خلال عام 2023 بالمركز القومي للترجمة، وجاء فى المركز الثاني كتاب "أساطير شعبية من أوزبكستان" من ترجمة عبد الرحمن الخميسي.

وفى المركز الثالث كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت فى المسيحية" بجزأيه من تأليف أندرو ديكسون وايت وترجمة جلال مظهر، ثم الطبعة العربية من كتاب "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس في المركز الرابع،

وفي المركز الخامس فى قائمة الأكثر مبيعًا لهذا العام ومن تأليف بيتر جران تأتي الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" بترجمة سحر توفيق

وبترجمة أنور إبراهيم تأتي الطبعة العربية من كتاب سنوات القرب من دستوفيسكي في المركز السادس.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي : "ذكريات في الترجمة"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "اللسانيات"، "مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي" بجزئيه، "علم النفس الاجتماعي:الأسس"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "فلسفتي كيف تطورت" ، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "جدتي و أمي وأنا"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "العقلانية الجديدة"، "القصة العظيمة للرياضيات" ، "الزواج و الحداثة"، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق"، "تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية" ،"تفسير سفر التسابيح"،"الحق في الكسل" ،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"





كما ضمّت القائمة أيضاً كلٍ من العناوين التالية:"قلب الجزيرة العربية" بجزئيه،"مغامرة المنهج"،"ثمن عدم المساواة"،"القياس في علم النفس الإيجابي"،"الصعود العالمي للشعبوية" ،"هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا" ،"نظريات الأيدلوجيا"،"كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"،"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"مدرسة الحمقى"،"رحلة إلى أرض الميعاد "2040 ،"فلسفة البلاغة"،"المنطق:نظرية البحث"،"الأرض والتطور البشري" بجزئيه ،"مناهج التحليل النقدي للخطاب" ،أوديب ملكًا” ،”عولس”،"إسكندريتي:في شمس الأصيل" ،"مدارات المجاز في الخطاب"،"فلسفة تاريخ الفن"،"اللوبي العربي"،"تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس إلى اليوم"،"دون كيخوتا دي لامانشا"،"مكتبة الإسكندرية :فك طلاسم اللغز"،"حوار عن الحب"،أ"خلاق الحداثة"،"العقيدة و الشريعة في الإسلام"،"إليكترا"،"الكاتب و عالمه" ،"حرب الذكاء"،"هيردوت يتحدث عن مصر"،"قصة كوريا :فهم الكوريين وثقافتهم"،"الليلة الثانية بعد الألف و حكايات أخرى"،"مصالح مقدسة"،"السعادة كشف أسرار الثروة النفسية" ،"الذهن الاَله"،"طه حسين من الأزهر إلى السوربون" ،"تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي" بجزئيه،"تبرئة الألفاظ" و "حرب الثورة الأمريكية :نبذة تاريخية".