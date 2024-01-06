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خطوة بخطوة.. كيفية تجنب النصب على إنستجرام

1/6/2024 4:32:44 AM
(MENAFN- Youm7) يركز المحتالون على خداع الأفراد لإفشاء أموال أو تفاصيل حساسة، عن طريق رسائل البريد الإلكتروني التي تروج لفرص الاستثمار السريع، أو الرسائل النصية العاجلة التي تتظاهر بأنها صديق حزين، أو رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي يفترض أنها من Meta تحذر بشأن مشكلات الحساب وتحث على النقر الفوري على الرابط.



وغالبًا ما يقوم هؤلاء المحتالون بتلفيق شخصيات أو الاستيلاء على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المشروعة، بهدف تضليلك أو الاحتيال عليك أو على معارفك، أو استخراج الأموال أو البيانات الشخصية أو الوصول غير المصرح به إلى حسابك (حساباتك).



لسوء الحظ، تنتشر عمليات الاحتيال على إنستجرام، ولكن البقاء يقظًا ومطلعًا يمكن أن يساعدك على حماية نفسك. وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال على إنستجرام:



عمليات احتيال محددة وكيفية تجنبها:

* الهدايا والمسابقات المزيفة: احذر من الحسابات التي تدعي تقديم جوائز باهظة الثمن أو مبالغ كبيرة من المال، قم بالتحقق من المسابقة من خلال صفحة العلامة التجارية الرسمية ولا تشارك أبدًا معلوماتك المالية أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول.



* عمليات احتيال انتحال الشخصية: قد يقوم المحتالون بإنشاء حسابات مزيفة لتقليد المشاهير أو الأشخاص المؤثرين أو حتى أصدقائك، تحقق من وجود شارات تم التحقق منها، وقارن أسماء المستخدمين وصور الملفات الشخصية، وكن حذرًا من الرسائل المباشرة الواردة من حسابات غير مألوفة.



* هجمات التصيد الاحتيالي: احذر من الروابط الموجودة في التعليقات أو التسميات التوضيحية أو الرسائل المباشرة. لا تنقر على الروابط المشبوهة، حتى لو كانت تبدو وكأنها من مصادر مشروعة. قم بالتمرير فوق الرابط لرؤية عنوان URL الفعلي قبل النقر عليه.



* عمليات الاحتيال الاستثمارية: كن حذرًا من النصائح الاستثمارية غير المرغوب فيها أو الوعود بالعوائد السريعة، قم بإجراء البحث الخاص بك ولا تستثمر أبدًا في شيء لا تفهمه تمامًا.



* تأييد المنتجات المزيفة: يمكن للمؤثرين الترويج لمنتجات مزيفة أو مخططات هرمية، ابحث عن المنتج قبل الشراء وابحث عن المراجعات المستقلة.



نصائح للبقاء آمنا:

* تمكين المصادقة الثنائية (2FA): يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان إلى حساب إنستجرام الخاص بك.

* الإبلاغ عن نشاط مشبوه: إذا واجهت عملية احتيال، فأبلغ عنها إلى إنستجرام على الفور.

* لا تشارك المعلومات الشخصية مطلقًا: لا تشارك كلمة المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان أو غيرها من المعلومات الحساسة على إنستجرام.

* حافظ على تحديث برامجك: تأكد من تحديث تطبيق انستجرام وهاتفك بأحدث تصحيحات الأمان.

* استخدم كلمات مرور قوية: قم بإنشاء كلمات مرور فريدة وقوية لحساب انستجرام الخاص بك وتجنب استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة.












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