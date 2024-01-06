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كيفية العثور على هاتف أندرويد المفقود باستخدام ميزة Find My Device

1/6/2024 4:32:44 AM
(MENAFN- Youm7) هناك عدد من الطرق السهلة والموثوقة للعثورعلى هاتفك الاندرويد المفقود ، وسيكون لديك برنامج مدمج يمكنه مساعدتك في تعقب جهازك المفقود.



وأسهل طريقة لتحديد موقع هاتف Android المفقود هي استخدام ميزة Find My Device ، المضمنة في هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android من خلال خدمات Google Play ، ويمكن أيضًا استخدامها في متصفح أو تنزيلها من متجر Google Play، وفقا لتقرير ديجيتال تريند . ويمكن لمعظم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 2.3 أو الإصدارات الأحدث استخدام هذه الميزة.



قم دائمًا بتمكين ميزة "العثور على جهازي" على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android، و يعد استخدام هذه الميزة سهلاً مثل البحث عن "أين هاتفي؟" في Google، مما سيطالب الخدمة بالبحث عن هاتفك.



وتعد ميزة "العثور على جهازي" وقدرته على الاتصال بك وإعداد كلمة مرور جديدة وجعل هاتفك يرن من بعيد متوفرة ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من وظائف الإشعارات الأخرى، وعلى الرغم من أنه يمكنك تكوين ميزة "العثور على جهازي" مسبقًا، إلا أن الخدمة يجب أن تكون متاحة إذا فقدت هاتفك أو أضعته في مكانه باستخدام Wi-Fi أو GPS لمساعدتك في البحث عن جهازك ، وذلك فى 3 خطوات .



الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات > الأمان ، وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا الانتقال إلى جوجل وستنقلك كلتا الطريقتين إلى الخطوة التالية.



الخطوة 2: اضغط على العثور على جهازي ، وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا فتح الإعدادات وكتابة "العثور على جهازي" في مربع البحث وعندما يظهر الإعداد، اضغط عليه.





الخطوة 3: قم بالتبديل إلى إعداد البحث عن جهازى وينبغي أن يكون دائما قيد التشغيل ، ثم اضغط لفتح تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف أو الجهاز اللوحي،
وستظهر لك هذه الأدوات المساعدة مكان وجود هاتفك على الخريطة.





الخطوة 4: شاهد موقع جهازك المحدد على الخريطة.
















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