هل ينتصر Chatgpt على جوجل في هواتف أندرويد بعد التحديث الأخير؟

MENAFN - Youm7) بفضل روبوتات الدردشة مثل ChatGPT من OpenAI وBard من Google، شهد عام 2023 طفرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى الرغم من أن الوصول إلى ChatGPT على نظام Android كان مقتصرًا على التطبيق الخاص به، إلا أن هناك تحولًا محتملاً يلوح في الأفق.ويقال إن التعليمات البرمجية الموجودة في أحدث إصدار من تطبيق ChatGPT لنظام Android تشير إلى أنه يصبح مساعد Android الافتراضي، وقد يمثل هذا التغيير تحديًا لمساعد Google الذي ظل قائمًا منذ فترة طويلة على نظام Android.ChatGPT يحل محل Google Assistant على Android

وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، فإن أحدث تطبيق ChatGPT يحمل أدلة لاستبدال مساعد Google على Android:

وتشير سلسلة التعليمات البرمجية هذه، المعطلة حاليًا، إلى وظيفة المساعد الصوتي، ويشير هذا الرمز إلى النية في أن يصبح تطبيقًا مساعدًا افتراضيًا، مع علامات تحدد الجلسة المطلوبة وخدمات التعرف.قد يواجه ChatGPT صعوبات في استبدال مساعد Google على الرغم من هذه التلميحات الواعدة، قد تواجه OpenAI بعض التحديات لاستبدال مساعد Google بـ ChatGPT: وظيفة غير مكتملة: يدعي التقرير أن نشاط المساعد يتعطل عند التنشيط. وهذا يشير إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير. التحكم المحدود في الكلمات المهمة: يضيف التقرير أن ChatGPT قد لا يتمكن من الاستجابة للكلمات المهمة المخصصة بسبب القيود المفروضة على واجهات برمجة التطبيقات المميزة. ومع ذلك، يبدو أن OpenAI مصمم على سد الفجوة حيث يكشف أحدث تطبيق عن مربع الإعدادات السريعة المخطط له لسهولة الوصول إليه. ومع ذلك، لاستبدال مساعد Google بـ ChatGPT على Android، قد يحتاج المستخدمون إلى اشتراك ChatGPT Plus.خطط Google للمساعد مع Bard مع استعداد جوجل لإطلاق المساعد مع Bard، تريد OpenAI التأكد من أن ChatGPT يظل متاحًا وجذابًا. إن جعله المساعد الافتراضي وتقديم طرق وصول مريحة مثل الإعدادات السريعة هي خطوات استراتيجية في ساحة معركة الذكاء الاصطناعي هذه.إن طموحات ChatGPT لنظام التشغيل Android واضحة، لكن العقبات التقنية ومنافس Google Bard يخلقان ديناميكية مثيرة للاهتمام، يبقى أن نرى ما إذا كان ChatGPT سيطيح بمساعد Google، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: المنافسة لن تفيد المستخدمين إلا من خلال تجاوز حدود مساعدة الذكاء الاصطناعي على Android.