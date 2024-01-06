Saturday, 06 January 2024 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سام التمان مؤسس Chatgpt يدعم العرب والمسلمين بعد أحداث غزة

1/6/2024 4:32:43 AM
(MENAFN- Youm7) قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAIمطورة تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي ChatGpt، إن العاملين في مجال التكنولوجيا الفلسطينيين الذين تحدث معهم لا يشعرون بالحرية في التعبير عن أنفسهم لأنهم يخشون أن يضر ذلك بحياتهم المهنية.



وتوجه ألتمان إلى تويتر يوم الخميس لمشاركة أفكاره، حيث قال "يشعر الزملاء المسلمون والعرب (وخاصة الفلسطينيين) في مجتمع التكنولوجيا الذين تحدثت معهم بعدم الارتياح عند التحدث عن تجاربهم الأخيرة، غالبًا بسبب الخوف من الانتقام والإضرار بآفاق حياتهم المهنية، يجب أن تتحد صناعتنا في دعمنا لهؤلاء الزملاء".

وأضاف في تغريدته: "إنه وقت فظيع"، وأضاف: "ما زلت آمل في تحقيق سلام حقيقي ودائم، وأن نتمكن في هذه الأثناء من التعامل مع بعضنا البعض بتعاطف".



وسأل أحد المعلقين: "كيف حال الزملاء اليهود؟" رد عليه ألتمان: "أنا يهودي، أعتقد أن معاداة السامية مشكلة كبيرة ومتنامية في العالم، وأرى الكثير من الأشخاص في صناعتنا يؤيدونني، وهو ما أقدره بشدة، أرى أقل بكثير من ذلك للمسلمين."



وقد كافحت شركات التكنولوجيا لإدارة مناقشات الموظفين حول اعتداء إسرائيل
على غزة، حيث قامت شركة Apple بحذف رسائل Slack من الموظفين حول الحرب قبل إيقاف قنوات Slack المخصصة للموظفين المسلمين واليهود مؤقتًا، حسبما أفاد آشلي ستيوارت من Business Insider سابقًا.



وفي جوجل، نشر بعض الموظفين رسالة مفتوحة في نوفمبر قائلين إن العمال المسلمين والعرب والفلسطينيين في الشركة يتعرضون "للكراهية والإساءة والانتقام" و"الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير".



وفي الوقت نفسه، واجه بادي كوسجريف، رجل الأعمال الأيرلندي والمؤسس المشارك لقمة الويب، وهو مؤتمر تكنولوجي يعقد في أوروبا كل عام، ردود فعل عنيفة لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وانسحب الحاضرون وشركات مثل إنتل وسترايب بعد ذلك من المؤتمر، واستقال كوسجريف وسط ضغوط متزايدة.
















MENAFN06012024000132011024ID1107690377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث