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بايدن يطلق حملته لانتخابات 2024 بالتصويب على سلفه ترامب مستعد للتضحية بالديمقراطية الأميركية

1/6/2024 4:31:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر الرئيس الاميركي جو بايدن من خطر سلفه ومنافسه المرجح دونالد ترامب، على الديموقراطية في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أعوام من الهجوم على مقر الكونغرس "الكابيتول".
وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب ألقاه قرب فالي فورج في ولاية بنسلفانيا مدشناً حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، إن سلفه ترامب مستعد للتضحية" بالديموقراطية الأميركية، متهما اياه بـ"توسل العنف السياسي" واستخدام خطاب "ألمانيا النازية"
وقال الرئيس الاميركي إن "فريق دونالد ترامب مهووس بالماضي وليس بالمستقبل. إنه مستعد للتضحية بديموقراطيتنا بهدف الحصول على السلطة".
وقدّم بايدن (81 عاما) الذي يتخلف عن ترامب بهامش قليل في استطلاعات الرأي الأخيرة، منافسه الجمهوري على أنه تهديد للبلاد في خطابه الذي القاه في موقع تاريخي بالولايات المتحدة إذ كان أحد المعسكرات الرئيسية للجيش خلال حرب الاستقلال.
وقال الرئيس الديموقراطي إن ترامب "يتحدث عن دماء الأميركيين المسمومة، مستخدماً بالضبط الخطاب نفسه الذي استخدم في ألمانيا النازية".
وتابع "ترامب وانصاره (من مؤيدي شعار" فلنجعل أميركا عظيمة مجددا" لا يتبنون العنف السياسي فحسب، بل يجعلونه مادة للضحك".
واكد بايدن أن النضال من أجل الديموقراطية "قضية مقدّسة"، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وكان مقررا أن يلقي الرئيس الديمقراطي خطابه السبت، أي بعد ثلاث سنوات من الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 الذي نفّذه أنصار لدونالد ترامب في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، لكنّه قُرِّب إلى الجمعة بسبب توقعات بوصول عاصفة.
وقال كوينتين فولكس، نائب مدير حملة بايدن الانتخابية "اخترنا فالي فورج لأن جورج واشنطن وحّد المستعمرات هناك. ثم أصبح رئيسا ووضع الأساس للانتقال السلمي للسلطة، وهو ما رفض دونالد ترامب والجمهوريون القيام به".
وقامت حملة بايدن بتسريع وتيرتها، بعد انتقادات من بعض الديموقراطيين الذين يعتقدون أنها بدأت بشكل بطيء للغاية.
ويواجه الرئيس الديموقراطي عقبات عدة. فهو لم يتمكّن من إقناع الناخبين بأن الاقتصاد يتحسن رغم الأرقام الإيجابية، إذ لايزال العديد من الأميركيين يعانون ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن.
كذلك مازالت الهجرة عبر الحدود المكسيكية مسألة شائكة مع انقسام في الآراء داخل حزبه بشأن دعمه الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس، وفي وقت يعرقل الكونغرس محاولته إقرار حزم إضافية من المساعدات لأوكرانيا.
كما أن رفض بايدن التحدث عن القضايا الجنائية المختلفة التي يواجهها دونالد ترامب، حتى لا يعطي انطباعا بأنه يؤثر على النظام القضائي، حرمه أيضا من أحد أسلحته الرئيسية المحتملة ضد الملياردير الجمهوري.
لكن قد تكون نقطة ضعف بايدن الرئيسية هي سنّه. وباعتباره أكبر رئيس للولايات المتحدة، تعرّض بايدن لسلسلة من السقطات والأخطاء اللفظية.
ويتقدم ترامب على بايدن في العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة، فيما حظي الديموقراطي في كانون الأول/ديسمبر بأسوأ نسبة تأييد لرئيس حالي قبل سنة انتخابات.
وتتعامل حملة بايدن مع ترامب باعتباره المنافس المفترض رغم حقيقة أن المعركة على ترشيح الحزب الجمهوري لن تبدأ حتى تفتتح ولاية أيوا في 15 يناير الجاري الانتخابات التمهيدية للحزب.
ويستهدف الديموقراطيون أيضا ترامب بقضايا منها الحق في الإجهاض والرعاية الصحية.
في غضون ذلك، حذّر أول إعلان تلفزيوني لبايدن هذا العام من التهديد "الشديد" للديموقراطية ويظهر مشاهد للهجوم على الكابيتول.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في مؤتمر صحافي "كان مشهدا مروعا... سيواصل الرئيس التحدث عن ذلك وسيرفع الصوت بشأنه".

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