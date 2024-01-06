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ترامب يتهم بايدن بـإثارة المخاوف بعد خطابه عن الديموقراطية

1/6/2024 4:31:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتهم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن بـ"إثارة المخاوف" بعد أن قارن الأخير خطاب الملياردير الجمهوري بخطاب "ألمانيا النازية".
وقال ترامب لأنصاره في ولاية أيوا إن "سجلّ بايدن هو عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل... لهذا السبب نظّم جو المحتال في بنسلفانيا حملة مثيرة للشفقة لإثارة المخاوف".
من جهة اخرى، وافقت المحكمة العليا الأميركية على الاستماع إلى استئناف دونالد ترامب ضد القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.
وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير المقبل.
وطلب ترامب الأربعاء الماضي من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.
وكان محامو ترامب طعنوا أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.
واعتبرت كلتا الولايتين أن الرئيس السابق "ليس أهلا لتولي منصب الرئيس" بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 6 يناير 2021.

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