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شعث: مؤقتة الكراتيه ستوطد العلاقات مع الاتحاد الآسيوي

1/6/2024 4:31:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تدخل الكراتيه الأردنية حقبة جديدة، بعد أن تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد اللاعب من قبل اللجنة الاولمبية، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024‏‎، برئاسة منار شعث وعضوية ‏د. إياد الملاح والعقيد د. يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة.‏
وستعمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه على مواصلة العمل وفقا لخطة العام الحالي، لتحقيق مزيد من الإنجازات كالتي تحققت العام ‏الماضي بإدارة الاتحاد المستقيل، حيث ينتظرها عمل جاد من أجل الحفاظ على تقدم الكراتيه على كافة الأصعدة.
وأوضحت شعث في تصريحات لـ"الغد" أن اللجنة ستكون على قدر المسؤولية وستعمل على قدم وساق في المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من الإنجازات على ‏كافة الأصعدة، لوضع اسم الأردن في مقدمة دول العالم في هذه ‏اللعبة.
وأضافت: "سيتم الإعلان عن خطة اللجنة المؤقتة للعام الحالي في القريب العاجل، حيث نتطلع أن تحقق الكراتيه مزيدا من الإنجازات وفقا للخطة المرسومة، وسنوطد علاقة التعاون مع الاتحاد ‏الآسيوي للكراتيه كوني عضو في المكتب التنفيذي ورئيسة للجنة المرأة، وكخطوة مقبلة سأقوم بدعم لاعبات الكراتيه في الاتحاد ‏الآسيوي، وسأعمل من خلال لجنة المرأة على تعزيز مكانتهن في كافة المجالات، والعمل على انخراطهن في البطولات بشكل أكبر".
وتتمع شعث بخبرات فنية وإدارية متراكمة في الكراتيه، كواحدة من أبرز نجمات المنتخب الوطني في السنوات ‏الماضية، حيث حققت العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2010 التي أقيمت في جوانزو الصينية، ‏إضافة إلى عدة إنجازات عربية وعالمية، ولعبت في صفوف المنتخب الوطني لسنوات طويلة، وهي تحمل الحزام الأسود 5 دان، ‏وأول سيدة أردنية وعربية تحصل على عضوية ‏المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للكراتيه.
وشغلت شعث منصب أمين سر الاتحاد الأردني للكراتيه، وهي حاصلة على الشارة الآسيوية في التحكيم‎.‎
ومن أقوى إنجازات الكراتيه الأردنية في العام الماضي، نيل المنتخب الوطني الميدالية الذهبية للقتال الجماعي في بطولة العالم التي ‏أقيمت في ‏‏العاصمة المجرية بودابست، ومثل المنتخب الوطني فيها كل من محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، ‏حسن المصاروة، عبد الله حماد.‏
وبهذه النتيجة، تصدر ‏المنتخب ‏‏الوطني ‏للكراتيه قائمة المتأهلين في فئة القتال الجماعي لبطولة العالم للفرق، والتي ستقام في مدينة ‏بامبلونا الإسبانية العام ‏الحالي، كما ‏تأهل ‏الجعفري لدورة الألعاب العالمية والتي ستقام في مدينة تشنجدو الصينية ‏العام 2025، وذلك بعد حصوله ‏على ‏الميدالية البرونزية ‏في ‏بطولة العالم الأخيرة.‎‎
ونال المنتخب الوطني بإدارة المدير الفني المصري محمد إبراهيم وكادره التدريبي المساعد، إشادة من الاتحادات العالمية والعربية ‏‏والآسيوية، كما حققت الكراتيه إنجازا مميزا بفوز لاعبي المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، بجائزة‎ "الفائزون ‏الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم، والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي ‏وحققوا أفضل الإنجازات خلال العام‎.‎

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