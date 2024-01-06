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مبابي يحدد موعدا لحسم مستقبله

1/6/2024 4:31:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يأمل كيليان مبابي في تجنب تكرار سيناريو جدل الانتقالات الصيفية، من خلال تحديد موعد نهائي لحسم مسألة بقائه مع فريقه باريس سان جيرمان أو المغادرة إلى ريال مدريد.


وبات مبابي البالغ من العمر 25 عاما، بدءا من الاثنين، لاعبا حرا خيار التوقيع مع ناد غير فريقه الحالي، قبل الانتقال في الصيف المقبل بشكل مجاني عند نهاية عقده.


وأشارت صحيفة "ماركا الإسبانية، أن كيليان مبابي، تحدث لوسائل الإعلام عقب فوز باريس جيرمان 2-0 على تولوز في كأس السوبر الفرنسي، كاشفا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.


وذكرت الماركا، أن مبابي حدد موعدا لإعلانه قراره النهائي ووضع حد للتكهنات، التي تربطه منذ سنوات بريال مدريد، ومؤخرا بليفربول.


وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يريد المهاجم تحديد خطوته المستقبلية، يوم 14 فبراير قبل انطلاق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الذي سيواجه فيه مبابي ورفاقه، نادي ريال سوسيداد الإسباني.


وبشأن موقف ريال مدريد، ذكرت "الماركا"، أن مدرب الفريق، كارلو أنشيلوتي، قال إنه لا ينوي التلفظ بكلمة واحدة بشأن المهاجم الفرنسي احتراما لناديه الحالي.


ويظل موقف الرئيس فلورنتينو بيريز ثابتا على عدم السماح بتكرار الوضع الذي عاشه قبل عامين، عندما كان النادي واثقا من قدوم مبابي قبل أن يقرر الأخير تمديد عقده مع النادي الباريسي، لسنتين براتب كبير ومكافأة توقيع ضخمة، مما أثار خيبة أمل بيريز، والذي يريد هذه المرة، الابتعاد عن الدراما حتى يتخذ اللاعب قراره النهائي، وفقا للصحيفة.


وأشارت الماركا، أن الأمر المؤكد الوحيد في الوقت الحالي هو أن مبابي أصبح مرة أخرى محط الاهتمام في عالم كرة القدم - ليس بسبب أدائه في الملعب، ولكن بسبب قراره المستقبلي مع ناديه.، نقلا عن الحرة.

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