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الإعدام لـ متعاطي قتل زوجته بسبب إقامتها دعوى خلع

1/6/2024 4:30:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال
عمان- قضت محكمة الجنايات الكبرى بإعدام متعاط للمخدرات قتل زوجته طعنا ومارس الجنس معها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ إثر اقامتها دعوى خلع للطلاق منه، كونه من ذوي الأسبقيات وكثير التردد على السجون.
وأقدم المتهم على قتل زوجته بعد أن ترصدها أمام احدى الجمعيات الخيرية، عندما وردته معلومات من صديقه أنها ذاهبة إلى جمعية خيرية للحصول على طرد غذائي.
وحسب قرار الحكم، الذي أيدته محكمة التمييز، فإن المغدورة ولدى خروجها من الجمعية حاملة للطرد الغذائي لإطعام أطفالها، فوجئت بالمتهم ينتظرها أمام الجمعية، فألقت الطرد أرضا وهربت إلى غرفة توزيع الطرود، وأخذت بالصراخ طالبة النجدة، لكن المتهم تمكن من النيل منها بطعنها في منطقة الظهر، ولدى سقوطها أرضا، قام بجرها ووضعها داخل المركبة التي كان أستأجرها.
وجاء في القرار أن المتهم كان يرافقه صديقه في المركبة، حيث طلب من المتهم إسعاف المغدورة (زوجته) إلى مستشفى الأمير فيصل، لكن المتهم رفض وترجل من المركبة ليشتري من إحدى الصيدليات مادة" السبيرتو" ليقوم برشها على وجه المغدورة.
وحسب اعترافات المتهم، فقد توجه بزوجته المغدورة إلى منزل ابنة شقيقته وهناك مارس معها الجنس، بينما كانت الأخيرة تلفظ أنفاسها الأخير، وبعد أن فقدت الوعي كاملا، أحضر المتهم قليلا من مادة القهوة ووضعها على مكان الجرح الذي أحدثه بسبب الطعنة.
وكانت المغدورة قد فارقت الحياة إثر نزف دموي حاد، حيث تبين بعد تشريح جثتها أن الطعنة التي تلقتها من زوجها المتهم قد اخترقت الشريان الأبهر، ما أدى إلى النزف الدموي الحاد والوفاة.
ودانت المحكمة المتهم بجناية القتل العمد، وقضت بإعدامه شنقا حتى الموت، بالإضافة إلى حبسه مدة 6 أشهر لحيازته أداة حادة.
يشار إلى أن المتهم كان موقوفا على ذمة قضية تعاطي مخدرات، وأثناء ذلك أقامت زوجته دعوى نفقة لأطفالها، بالإضافة إلى دعوى خلع للطلاق منه، وعندما تم استدعاؤه أثناء توقيفه بالسجن لحضور جلسة امام القاضي الشرعي رفض تطليق زوجته.

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