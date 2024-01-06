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خلافات وتراشق بين الوزاري المصغر وجيش الاحتلال

1/6/2024 4:30:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أعضاء في المجلس الوزاري المصغر قولهم إن الجيش لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهداف الحرب في قطاع غزة.


وأضاف الوزراء أن قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة وتؤدي وظائفها، مؤكدين أن نزع سلاحها سيحتاج لعدة أشهر.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالرفيعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوهلا إن "الجيش يحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية، ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" يحاربنا.-(الجزيرة)

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