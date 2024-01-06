خلافات وتراشق بين الوزاري المصغر وجيش الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أعضاء في المجلس الوزاري المصغر قولهم إن الجيش لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهداف الحرب في قطاع غزة.
وأضاف الوزراء أن قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة وتؤدي وظائفها، مؤكدين أن نزع سلاحها سيحتاج لعدة أشهر.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالرفيعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوهلا إن "الجيش يحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية، ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" يحاربنا.-(الجزيرة)
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