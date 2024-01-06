منهم سمير القنطار وعماد مغنية.. قياديون لبنانيون اغتالتهم إسرائيل



ولإسرائيل تاريخ حافل في اغتيال قيادات لبنانية ترى أنهم يشكّلون خطراً على كيانها، من بينهم باسل الكبيسي، سمير القنطار، عماد مغنية، عباس الموسوي، والشيخ راغب حرب، وأحدثها كان ليلة الثلاثاء؛ حيث قامت إسرائيل باغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.



اغتيالات اعتبرها الخبراء سعياً متواصلا لإخماد صوت الشارع الداخلي في ظلّ إخفاقات إسرائيل العسكرية المتواصلة منذ تأسيسها قبل 75 عاماً، وإلى اليوم الـ88 من الحرب على غزة وفشل جيشها في تحقيق أهدافه بمحو حماس، وتحرير الأسرى وهو ما جعلها تمضي في تنفيذ هذه العقيدة، دون الالتفات لأي تبعات سياسية أو قانونية.



سمير القنطار منفّذ عملية "جمال عبد الناصر"









وُلد سمير القنطار في بلدة عبية لعائلة من الطائفة الدرزية في 20 يوليو 1962، وهي بلدة ذات موقع استراتيجي مهم يشرف على العاصمة اللبنانية بيروت.



ويعدّ سمير القنطار من أقدم السجناء اللبنانيين لدى إسرائيل، حيث التحق مبكراً بصفوف جبهة التحرير الفلسطينية.



في يوم 22 أبريل 1979، نفّذ سمير عملية "نهاريا"، التي تُرف بـ"عملية جمال عبد الناصر" بمصاحبة 3 من رفاقه من جبهة التحرير الفلسطينية، وهم عبدالمجيد أصلان، ومهنا المؤيد، وأحمد الأبرص، على أعتاب مدينة نهاريا، شمال إسرائيل، منطلقين من شاطئ مدينة صور بزورق مطاطي صغير، بهدف الوصول إلى مستوطنة "نهاريا" وأسر رهائن من الجيش الإسرائيلي لمبادلتهم بمقاومين معتقلين في السجون الإسرائيلية.



غير أن العملية آلت إلى تبادل إطلاق النار بين مجموعة القنطار والشرطة الإسرائيلية، قُتل فيها عالم ذرة إسرائيلي وابنته البالغة من العمر 4 سنوات عام 1978، وتمّ إثرها إلقاء القبض على القنطار، ومثوله أمام المحكمة الإسرائيلية التي قضت بسجنه 5 مؤبدات، مضافاً إليها 47 عاماً يوم 28 يناير/كانون الأول 1980.



قضى سمير القنطار 29 عاماً في السجون الإسرائيلية قبل أن يفرَج عنه ضمن صفقة تبادل عام 2008.



وفي ديسمبر 2015 اغتالت إسرائيل سمير القنطار، في غارة صاروخية شنتها إسرائيل استهدفت مبنى كان يوجد فيه، يقع بمنطقة جرمانا بالعاصمة السورية، بحسب هارتز.

عماد مغنية القائد العسكري في حزب الله اللبناني









ترجع أصول عماد مغنية المولود في 7 ديسمبر/كانون الأول 1962 لعائلة من أصل فلسطيني تقيم في صور بجنوب لبنان، حيث درس مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي.



ثم انضمّ إلى حركة التحرير الفلسطينية (فتح) عندما كانت في لبنان، وبحلول عام 1982 شغل منصب أحد كبار الضباط في قوة مكلفة بحماية قادتها الذين كان من بينهم ياسر عرفات، وكان التحاق عماد مغنية عام 1983 بالمقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" الحدث المفصلي في حياته، حيث أصبح بعدها من أبرز الشخصيات القيادية في الحزب، فكان يلقب بالحاج رضوان، كما كان المخطط الأول في الحزب خلال حرب يوليو/تموز 2006 وفق مصادر لبنانية.



وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة مغنية بالوقوف وراء احتجاز رهائن غربيين في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، وفي تفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين، ما أدى إلى سقوط 29 قتيلاً في 1992.



كما تؤكدان أنه على علاقة بتفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية في مطار بيروت في 1983، ما أدى إلى مقتل 241 أمريكياً، وبخطف طائرة تابعة لشركة الطيران الأمريكية "تي دبليو ايه" في 1985، العملية التي قُتل فيها أمريكي واحد، وفق صحيفة واشنطن بوست.



وقد قام جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد بمحاولات عديدة لاغتيال مغنية. قُتل شقيقه فؤاد، صاحب محل سيارات، في تفجير سيارة مفخخة في بيروت عام 1994، وقُتل شقيقه الآخر، جهاد، في محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت القيادي في حزب الله الشيخ فضل الله عام 1985، من عمل وكالة المخابرات المركزية عبر جيش لبنان الجنوب.



بعد اغتياله من قِبل سرائيل لم يكن بإمكان أحد الجزم إن كان مغنية حياً أو ميتاً، حتى أُشيع في ذلك الوقت أنه خضع لعمليات جراحية غيّرت ملامحه بشكل كامل.



وبعد هجمات 2001 عهدت الاستخبارات الأمريكية برصد مكافأة مالية يبلغ قدرها 25 مليون دولار لمن يعثر عليه.



الشيخ راغب حرب "الموقف سلاح والمصافحة اعتراف"









أعلن حزب الله أن أحد قادته قُتل خارج منزله في بيروت، ونفى مسؤول إسرائيلي الاتهامات بالوقوف وراء عملية الاغتيال.



وقالت الجماعة في بيان نشرته: "حوالي منتصف ليل الثلاثاء، اغتيل أحد قادة المقاومة حسن اللقيس، أمام منزله في منطقة السان تريز بالحدث، أثناء عودته من العمل".



وجاء في البيان أن "الاتهام المباشر يقع على عاتق العدو إسرائيل"، دون تقديم أي تفاصيل حول العملية.



وقال مسؤولون أمنيون لبنانيون لوكالة أسوشيتد برس إن مهاجمين فتحوا النار على اللقيس من بندقية هجومية، بينما كان في سيارته متوقفة في المبنى السكني الذي يعيش فيه، على بُعد حوالي ميلين (3 كيلومترات) جنوب غرب العاصمة.



وقال المسؤولون إنه تم نقله إلى مستشفى قريب، لكنه توفي في وقت مبكر من يوم الأربعاء، متأثراً بجروحه. وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح.



وُلد الشيخ راغب حرب سنة 1952، ونشأ في قرية جبشيت بجبل عامل جنوب لبنان.

عام 1969 غادر الشيخ بلدته إلى بيروت لطلب العلم، وبعد سنة ذهب إلى النجف، ثم عاد ثانية إلى لبنان عام 1974 ليقيم في مسقط رأسه في جبشيت.



عام 1978 حين كان الجيش الإسرائيلي يشنّ غارات عسكرية كثيفة على جنوب لبنان كان الشيخ راغب حرب يقوم بتوزيع المساعدات بصمت وسرية على عوائل الشهداء والجرحى وذوي الأسرى. وفي الأسبوع الأول من حملة إسرائيل العسكرية على لبنان "كان هناك اجتماع في جبشيت في منزل الشيخ عبد الكريم عبيد، ونقاش محتدم بشأن مستقبل الاحتلال الإسرائيلي، وهل سيكون هناك احتلال دائم مثل الضفة وغزة المحتلتين، أم أنّ لدى الاحتلال خططاً أخرى؟.. فاقتحم الشيخ الاجتماع، وقال بوضوح إنّ المفروض هو أن نفكّر في تحرير فلسطين، لأنّه لا بقاء لـ"إسرائيل" في لبنان، ويجب التفكير في موعد وصولنا إلى القدس"، وفق ما صرّح به د. نسيب حطيط، رفيق درب الشيخ راغب، وأحد المعاصرين لانطلاقة المقاومة الإسلامية من بلدة جبشيت، مسقط رأس الشيخ.



وفي عام 1982 حين بدأ الاجتياح الإسرائيلي للبنان كان الشيخ مقاوماً لسياسة التطبيع والتهويد التي تنتهجها إسرائيل، عرف بكلمته الشهيرة التي نطق بها في وجه الاحتلال "الموقف سلاح والمصافحة اعتراف"، حيث كان يرفض مصافحة ضباط الاحتلال الذين يمدون أيديهم إليه في محاولة لإسكات صوته.



تعرّض الشيخ راغب، بسبب مواقفه تجاه جيش الاحتلال، إلى إقتحام الجنود لمنزله بشكل متكرر، كان أبرزها في كانون أوّل عام 1982 لحقته بعدها الجواسيس حتى استطاعوا في نهاية الأمر تحديد المكان الذي يبيت فيه ومداهمته.



في الثامن من آذار عام 1983 تم اقتياده إلى مركز المخابرات في مدينة صور

ليتم اعتقاله وممارسة أبشع أساليب الإرهاب والإذلال عليه، خصوصاً مع رفضه مغادرة الجنوب وتمسكه بالبقاء في أرضه.



في ليلة الجمعة الموافقة 16 شباط من عام 1984 اغتال الاحتلال الإسرائيلي الشيخ راغب حرب، بعد أن أنهى الشيخ قراءة دعاء وتوجه للسهر مع بعض إخوانه في بيت بجوار منزله، وأثناء خروجه صوّب العملاء الرصاص عليه.



عباس الموسوي الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني









وُلد عباس الموسوي سنة 1952 في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت.

تتلمذ الموسوي على يد الإمام محمد باقر الصدر في مدينة النجف بالعراق، حيث تلقى هناك علوم الشريعة الإسلامية، وتعرّف على عناصر المقاومة اللبنانية، أمثال الشيخ صبحي الطفيلي والشيخ حسن نصر الله.



وبعد 4 سنوات من الدراسة عاد إلى لبنان وشارك في تأسيس "تجمع علماء المسلمين" في البقاع عام 1979، اشتهر بنشاطه الدعوي وسط الشيعة في الجنوب، لا يترك خطاباً إلا ويذكّر فيه بضرورة القضاء على الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، الذي كان يُطلق عليه "الغدة السرطانية الإسرائيلية في خاصرة الوطن الكبير".



عام 1991 تقلّد عباس الموسوي منصب الأمين العام لحزب الله اللبناني، غير أنه لم يستمرّ في منصبه لأكثر من 9 أشهر، فقد اغتالته إسرائيل يوم 16 فبراير/شباط 1992 بقصف مروحيات إسرائيلية بعد ساعات من خطاب مؤثر ألقاه في بلدة "جبشيت" بجنوب لبنان في ذكرى استشهاد أحد أفراد الحزب. -عربي بوست

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