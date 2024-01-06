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عائلات إسرائيلية تطالب بتحقيق حول مقتل أبنائها بنيران جيش الاحتلال

1/6/2024 4:30:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالبت عائلات إسرائيليين قتلوا داخل منزل بنيران دبابة إسرائيلية، الجمعة، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في قرار إطلاق النار الذي أدى لمصرع أبنائهم في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت صحيفة "هآرتس" (خاصة) إنّ عائلات إسرائيليين قُتلوا في منزل داخل كيبوتس "بئيري" في منطقة غلاف غزة (جنوب) في 7 أكتوبر، بعد أسرهم من قبل مسلحي حماس، بعثوا رسالة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تطالبه بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في قرار إطلاق النار على المنزل، بينما كان مدنيون إسرائيليون محتجزون بداخله.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ قناة (12) العبرية (خاصة) نشرت لقطات تظهر دبابة تابعة للجيش تطلق النار باتجاه المنزل، حيث كان يتواجد مسلحو حماس رفقة محتجزين إسرائيليين.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرًا نقلا عن الشرطة، بأن مروحية إسرائيلية أطلقت النار في 7 أكتوبر، على فلسطينيين وإسرائيليين في بلدة رعيم، بغلاف قطاع غزة.
وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.
وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" و71 أسيرة و169 طفلا.
وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.-(الأناضول)

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