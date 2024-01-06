Saturday, 06 January 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رحيل زاغالو... الأكثر تتويجا بكأس العالم

1/6/2024 4:30:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي ماريو زاغالو، المتوج بكأس العالم لكرة القدم أربع مرات مع البرازيل كلاعب ومدرب، عن عمر 92 سنة، وفقا لما نشر على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، السبت.


وكان زاغالو، كلاعب أحد الركائز الأساسية لمنتخب سيليساو، بطل العالم مرتين عامي 1958 و1962، إلى جانب نجوم مثل بيليه وغارينشا.


وكان الجناح الأيسر السابق معروفًا بمميزاته الدفاعية التي كانت غير عادية بالنسبة لمركزه في ذلك الوقت.


وبعد الاعتزال، دخل عالم التدريب، وأشرف على تدريب منتخب البرازيل بطل العالم عام 1970 والذي يعتبر أحد أفضل المنتخبات الوطنية على الإطلاق، مع بيليه، ريفيلينو، جيرزينيو، توستاو وجيرسون.

وفي كأس العالم 1998، كان زاغالو على رأس الإدارة الفنية لسيليساو الذي تأهل إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا المضيفة، نقلا عن الحرة.


ولم يفز بكأس العالم كلاعب ومدرب سوى لاعبين آخرين، هما الألماني فرانتس بيكنباور (1974 و1990)، والفرنسي ديدييه ديشان (1998 و2018).


وشغل زاغالو في مونديال 1994 منصب مساعد المدرب كارلوس ألبرتو باريرا، خلال رابع الألقاب العالمية الخمسة للبرازيل.


وغادر أسطورة كرة القدم البرازيلية، مستشفى بارا دور في ريو دي جينيرو، شهر نوفمبر الماضي، بعدما رقد فيه لأكثر من أسبوعين بسبب التهاب في المسالك البولية.


وسبق أن أمضى في 2022، ما يقرب من أسبوعين في العناية شبه المركزة في نفس المستشفى، بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.

MENAFN06012024000072011014ID1107690354

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث