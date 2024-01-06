رئيسي: الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود

رئيسي: الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود
التاريخ
1/6/2024 4:30:02 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني
إبراهيم رئيسي إن "الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود رغم الدعم الكبير
الذي يتلقاه من قوى الاستكبار العالمي".
وأضاف رئيسي أن
المقاومة الفلسطينية التي لا تمتلك القوات الجوية والبحرية وتمتلك فقط القوات
البرية، جعلت الجيش الإسرائيلي عاجزا أمام إنجازاتها. (الجزيرة نت)
MENAFN06012024000072011014ID1107690349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.