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رئيسي: الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود

1/6/2024 4:30:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من قوى الاستكبار العالمي".

وأضاف رئيسي أن المقاومة الفلسطينية التي لا تمتلك القوات الجوية والبحرية وتمتلك فقط القوات البرية، جعلت الجيش الإسرائيلي عاجزا أمام إنجازاتها. (الجزيرة نت)

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