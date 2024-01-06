إربد.. مسيرة جديدة إسنادًا لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد التميمي انطلقت مسيرة من امام المسجد الهاشمي باربد وصولا الى ميدان الشهيد وصفي التل دعما لأهل غزة.
وندد المشاركون في المسيرة بعدوان الاحتلال المتواصل على القطاع المحاصر واستهدافه للمدنيين.
وحيا المشاركون في المسيرة المقاومة التي تدافع عن الاقصى ودحر الاحتلال في ظل صمت عربي مميت ودعم امريكي لا محدود للاحتلال الصهيوني.
وهتفوا للشهيد العاروري وقيادات حماس الذين استشهدوا بعد ان استهدفهم الاحتلال.
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