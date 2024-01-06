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7.5 ملايين عدد للنازحين واللاجئين في السودان - جريدة الوطن السعودية

1/6/2024 4:26:41 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، ارتفع إلى أكثر من 7.5 ملايين شخص.
وذكر البيان أن " 5 ملايين و 942 ألفًا و 580 شخصًا نزحوا داخليًا".
ولفتت الانتباه إلى أن الصراع تسبب في تحركات عبر الحدود لمليون و 550 ألفًا و 344 شخصًا إلى الدول المجاورة على رأسها مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان وإثيوبيا"، مشيرة إلى تواصل الصعوبات في توزيع المساعدات الإنسانية بالبلاد بسبب استمرار انعدام الأمن وعدم استقرار شبكات الاتصال وارتفاع أسعار السلع notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240106_121237_947-->


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