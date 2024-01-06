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ارتفاع ضحايا زلزال اليابان إلى 100 - جريدة الوطن السعودية

1/6/2024 4:26:41 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 100 شخص، اليوم السبت، بينما لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، حسب ما قالت السلطات المحلية.
ويعتقد مسؤولون في مدينة "واجيما"، إحدى المناطق الأكثر تضرراً، أن هناك نحو 100 موقع لا يزال بها أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة وينتظرون الإنقاذ.
و لا يزال 211 شخصاً في عداد المفقودين في المقاطعة، يحاول رجال الإنقاذ العثور عليهم أحياء بين الأنقاض، في ظل توقعات بهطول أمطار غداً الأحد ثم ثلوج في المنطقة.
وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من المسؤولين في الوزارات والوكالات المعنية خلال اجتماع لإدارة الاستجابة للكوارث بمكتبه "القيام بعمليات إنقاذ شاملة لأكبر عدد ممكن من notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240106_114938_835-->


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