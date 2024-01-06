Afiniti تُعيّن Mike Myshrall في منصب المدير المالي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة Afiniti، المزود الرائد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لتجربة العملاء، تعلن عن تعيين Mike Myshrall في منصب المدير المالي.
قال Hassan Afzal، الرئيس التنفيذي لشركة Afiniti: "يسعدني أن ينضم Mike إلى فريق قيادتنا كمدير مالي". "ستكون خبرته مع شركات التكنولوجيا عالية النمو أحد الأصول الضخمة حيث نواصل توسيع خدمات تحسين تجربة العملاء والبنية التحتية التي نقدمها للشركات في جميع أنحاء العالم".
السيد Myshrall هو مدير مالي متمرس يتمتع بخلفية قوية في كل من قطاعي الأسهم العامة والخاصة. وهو قائد عملي متخصص في النمو الإستراتيجي ويمتلك معرفة واسعة بنماذج ومقاييس أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS) والإيرادات السنوية المتكررة (ARR).
يتمتع السيد Myshrall بسجل حافل في قيادة النجاح المالي في بيئات ديناميكية وسريعة الخطى، وخبرة واسعة في قيادة الفرق العالمية.
قال السيد Myshrall: "يسعدني الانضمام إلى Afiniti، وهي شركة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي مبتكرة للغاية تتمتع بموهبة رائعة". "بصفتي المدير المالي، أنا متحمس للشراكة مع Hassan وفريق القيادة للمساعدة في تنفيذ خطة Afiniti الإستراتيجية عالية النمو، وكذلك لخدمة موظفيها ومستثمريها وعملائها من الشركات. تستفيد Afiniti من جميع المناصب التي شغلتها والخبرات التي اكتسبتها طوال مسيرتي المهنية".
قبل انضمامه إلى Afiniti، شغل السيد Myshrall منصب المدير المالي في PrimePay، وهي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا وخدمات البرمجيات كخدمة في الولايات المتحدة. قبل PrimePay، أمضى عشر سنوات في Cyren، وهي شركة عالمية للأمن السيبراني متداولة علنًا مع فرق مالية ومحاسبية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. عمل السيد Myshrall أيضًا كمستشار إداري ومصرفي استثماري في قطاعي الاتصالات والبرمجيات ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد وشهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة New Brunswick.
حول Afiniti
Afiniti هي المزود الرائد للذكاء الاصطناعي لتجربة العملاء (CX). توفر خدمات تحسين تجربة العملاء والبنية التحتية الخاصة بنا نتائج أعمال أفضل بشكل ملموس لبعض أكبر الشركات في العالم. تُستخدم تقنيتنا على مستوى العالم في مجالات الرعاية الصحية والاتصالات والضيافة والتأمين والصناعات المصرفية وعبر قنوات تجربة العملاء المتعددة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
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