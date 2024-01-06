Afiniti تُعيّن Mike Myshrall في منصب المدير المالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة Afiniti، المزود الرائد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لتجربة العملاء، تعلن عن تعيين Mike Myshrall في منصب المدير المالي.

قال Hassan Afzal، الرئيس التنفيذي لشركة Afiniti: "يسعدني أن ينضم Mike إلى فريق قيادتنا كمدير مالي". "ستكون خبرته مع شركات التكنولوجيا عالية النمو أحد الأصول الضخمة حيث نواصل توسيع خدمات تحسين تجربة العملاء والبنية التحتية التي نقدمها للشركات في جميع أنحاء العالم".

السيد Myshrall هو مدير مالي متمرس يتمتع بخلفية قوية في كل من قطاعي الأسهم العامة والخاصة. وهو قائد عملي متخصص في النمو الإستراتيجي ويمتلك معرفة واسعة بنماذج ومقاييس أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS) والإيرادات السنوية المتكررة (ARR).

يتمتع السيد Myshrall بسجل حافل في قيادة النجاح المالي في بيئات ديناميكية وسريعة الخطى، وخبرة واسعة في قيادة الفرق العالمية.

قال السيد Myshrall: "يسعدني الانضمام إلى Afiniti، وهي شركة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي مبتكرة للغاية تتمتع بموهبة رائعة". "بصفتي المدير المالي، أنا متحمس للشراكة مع Hassan وفريق القيادة للمساعدة في تنفيذ خطة Afiniti الإستراتيجية عالية النمو، وكذلك لخدمة موظفيها ومستثمريها وعملائها من الشركات. تستفيد Afiniti من جميع المناصب التي شغلتها والخبرات التي اكتسبتها طوال مسيرتي المهنية".

قبل انضمامه إلى Afiniti، شغل السيد Myshrall منصب المدير المالي في PrimePay، وهي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا وخدمات البرمجيات كخدمة في الولايات المتحدة. قبل PrimePay، أمضى عشر سنوات في Cyren، وهي شركة عالمية للأمن السيبراني متداولة علنًا مع فرق مالية ومحاسبية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. عمل السيد Myshrall أيضًا كمستشار إداري ومصرفي استثماري في قطاعي الاتصالات والبرمجيات ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد وشهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة New Brunswick.

حول Afiniti

Afiniti هي المزود الرائد للذكاء الاصطناعي لتجربة العملاء (CX). توفر خدمات تحسين تجربة العملاء والبنية التحتية الخاصة بنا نتائج أعمال أفضل بشكل ملموس لبعض أكبر الشركات في العالم. تُستخدم تقنيتنا على مستوى العالم في مجالات الرعاية الصحية والاتصالات والضيافة والتأمين والصناعات المصرفية وعبر قنوات تجربة العملاء المتعددة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

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