النفط يعزز مكاسبه.. وبرنت يحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية التعاملات، بدعم تراجع مخزونات الخام الأمريكي 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ومع تقييم الأسواق بيانات منصات التنقيب عن النفط حول العالم، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.5% بما يعادل 1.17 دولار عند 78.76 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.25%.

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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.25% أو 1.62 دولار إلى 73.81 دولار للبرميل، لينهي تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 3%.

وأظهرت بيانات“بيكر هيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 55 منصة إلى 1739 منصة في ديسمبر 2023، من 1794 منصة خلال نوفمبر، بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بمقدار منصة واحدة عند 501 منصة.

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